Токеноміка BOOK OF MEME (BOME) Дізнайтеся ключову інформацію про BOOK OF MEME (BOME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BOOK OF MEME (BOME) BOOK OF MEME (BOME) – це мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Купити BOME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BOOK OF MEME (BOME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BOOK OF MEME (BOME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 99,46M $ 99,46M $ 99,46M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 68,93B $ 68,93B $ 68,93B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 Історичний мінімум: $ 0,000134385659659206 $ 0,000134385659659206 $ 0,000134385659659206 Поточна ціна: $ 0,0014429 $ 0,0014429 $ 0,0014429 Дізнайтеся більше про ціну BOOK OF MEME (BOME)

Токеноміка BOOK OF MEME (BOME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BOOK OF MEME (BOME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOME, досліджуйте ціну токена BOME в реальному часі!

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