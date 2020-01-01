Токеноміка Infinity Ground (AIN)
Інформація Infinity Ground (AIN)
Infinity Ground — провідна блокчейн-інфраструктура для Vibe-кодерів, яка створює середовище розробки на основі агентів, вільне від централізованих обмежень. Вона базується на трьох основних стовпах: перше децентралізоване агентне середовище розробки (IDE), що дозволяє будь-кому створювати DApp: ігри, соціальні платформи, DeFi-продукти — без написання коду, лише за допомогою природної мови; AI App Store — магазин для публікації й монетизації створених застосунків; ING Network — масштабована публічна мережа, спеціально розроблена для vibe-кодерів.
Токеноміка та аналіз ціни Infinity Ground (AIN)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Infinity Ground (AIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Infinity Ground (AIN): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Infinity Ground (AIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів AIN, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AIN, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.