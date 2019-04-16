Токеноміка Newton (AB) Дізнайтеся ключову інформацію про Newton (AB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Newton (AB) Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy. Офіційний вебсайт: https://ab.org Whitepaper: https://ab.org/files/AB%20Litepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.ab.org/ Купити AB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Newton (AB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Newton (AB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 556,16M $ 556,16M $ 556,16M Загальна пропозиція: $ 98,82B $ 98,82B $ 98,82B Циркуляційна пропозиція: $ 65,65B $ 65,65B $ 65,65B FDV (повністю розведена вартість): $ 837,14M $ 837,14M $ 837,14M Історичний максимум: $ 0,067 $ 0,067 $ 0,067 Історичний мінімум: $ 0,000021727235152132 $ 0,000021727235152132 $ 0,000021727235152132 Поточна ціна: $ 0,008471 $ 0,008471 $ 0,008471 Дізнайтеся більше про ціну Newton (AB)

Токеноміка Newton (AB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Newton (AB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AB, досліджуйте ціну токена AB в реальному часі!

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