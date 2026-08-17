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ราคาปัจจุบัน The Hawk วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UNBROKEN เท่ากับ 11,218.49 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNBROKEN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน The Hawk วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด UNBROKEN เท่ากับ 11,218.49 USD ติดตามการอัปเดตราคา UNBROKEN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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The Hawk ราคา (UNBROKEN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 UNBROKEN เป็น USD

$0.00001172
$0.00001172$0.00001172
-7.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
The Hawk (UNBROKEN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:09:02 (UTC+8)

ราคา The Hawk วันนี้

ราคาปัจจุบัน The Hawk (UNBROKEN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UNBROKEN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ UNBROKEN.

The Hawk มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 11,218.49 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 957.87M UNBROKEN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UNBROKEN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UNBROKEN เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -28.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

The Hawk (UNBROKEN) ข้อมูลการตลาด

$ 11.22K
$ 11.22K$ 11.22K

--
----

$ 11.22K
$ 11.22K$ 11.22K

957.87M
957.87M 957.87M

957,865,903.388758
957,865,903.388758 957,865,903.388758

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ The Hawk คือ $ 11.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UNBROKEN คือ 957.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 957865903.388758 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.22K

ประวัติราคา The Hawk USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-9.80%

-28.28%

-28.28%

ประวัติราคา The Hawk (UNBROKEN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา The Hawk เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Hawk เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Hawk เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา The Hawk เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-9.80%
30 วัน$ 0-15.36%
60 วัน$ 0-71.73%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา The Hawk

การคาดการณ์ราคา The Hawk (UNBROKEN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UNBROKEN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา The Hawk (UNBROKEN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ The Hawk อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา The Hawk จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UNBROKEN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา The Hawk

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The Hawk (UNBROKEN) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ The Hawk

ราคาปัจจุบันของ The Hawk วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ The Hawk อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง -9.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ UNBROKEN เป็นอย่างไร?

UNBROKEN เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ The Hawk มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน UNBROKEN กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า UNBROKEN กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ The Hawk คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿362320.4984851578378000 The Hawk อยู่ในอันดับที่ #10038 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ UNBROKEN ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

The Hawk เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿ ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ UNBROKEN?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (957865903.388758 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ The Hawk

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:09:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ The Hawk (UNBROKEN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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