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โทเค็น ตัวรวมผลตอบแทน ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ตัวรวมผลตอบแทน เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1,632
-0,48%
+4,84%
-4,97%
$ 161,41M
$ 41,61K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1 953,9
-0,19%
+0,14%
-3,20%
$ 70,11M
$ 31,16
3
ARK
ARK
ARK
$ 0,0886
-0,08%
-1,48%
-4,75%
$ 17,56M
$ 635,56K
4
Bella
Bella
BEL
$ 0,11097
-6,54%
+9,70%
+10,22%
$ 9,37M
$ 725,51K
5
Badger
Badger
BADGER
$ 0,341482
-0,23%
-0,00%
+5,12%
$ 6,66M
$ 387,02K
6
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0,0001279
0,00%
-0,70%
-2,66%
$ 6,59M
$ 420,20M
7
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8,87
+1,60%
+0,03%
+4,23%
$ 6,24M
$ 1,62M
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0,085473
+0,09%
+0,01%
+3,61%
$ 5,84M
$ 1,51K
9
StakeStone Berachain Vault Token
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
$ 1 885,84
+0,09%
+0,00%
+0,59%
$ 3,59M
$ 301,82
10
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5,151
-0,04%
-1,30%
-0,19%
$ 3,46M
$ 10,82K
11
Beefy
Beefy
BIFI
$ 38,75
-0,49%
-0,00%
+4,93%
$ 3,10M
$ 2,83K
12
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0,00019905
+0,09%
+0,41%
-3,39%
$ 1,99M
$ 18,75K
13
Harmonix Finance
Harmonix Finance
HAR
$ 0,00189821
+0,01%
-0,05%
-5,54%
$ 1,90M
$ 28,34
14
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0,02552028
-1,84%
-0,00%
-2,02%
$ 1,73M
$ 241,62
15
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0,00308683
+0,05%
+0,05%
+17,73%
$ 1,46M
$ 873,26
16
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0,099721
0,00%
--
+9,69%
$ 939,74K
$ 85,69
17
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0,00034051
-7,47%
+0,18%
-0,44%
$ 674,22K
$ 370,83K
18
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0,067
0,00%
--
0,00%
$ 513,01K
$ 29,08
19
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0,00742625
0,00%
--
-2,48%
$ 502,76K
$ 1,58
20
Gym Network
Gym Network
GYMNET
$ 0,0012522
-0,06%
+0,01%
-9,45%
$ 431,94K
$ 1,15K
21
Stella
Stella
ALPHA
$ 0,00041129
-4,67%
+0,02%
-12,20%
$ 405,94K
$ 1,57K
22
Roobee
Roobee
ROOBEE
$ 7,237E-5
-0,08%
0,00%
-0,26%
$ 384,47K
--
23
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1 945,3
0,00%
--
+4,36%
$ 330,31K
$ 3,97
24
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0,02419964
0,00%
--
0,00%
$ 302,13K
$ 2,31
25
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 29,25
-0,31%
-0,02%
-3,24%
$ 292,50K
$ 16,61
26
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0,00210279
0,00%
--
+3,31%
$ 177,38K
$ 1,10
27
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0,001282
0,00%
-2,73%
-7,36%
$ 170,00K
$ 13,33M
28
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0,00063736
-0,05%
+0,01%
+3,20%
$ 96,65K
$ 247,84
29
Kaon
Kaon
KAON
$ 5,95E-6
0,00%
-1,00%
-10,26%
$ 62,59K
--
30
TEN
TEN
TENFI
$ 0,00040689
-0,01%
-0,00%
+1,27%
$ 62,24K
$ 1,34K
31
Infinite Trading Protocol
Infinite Trading Protocol
ITP
$ 0,00897319
-0,03%
+0,00%
-0,22%
$ 44,81K
$ 104,62
32
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5,238E-5
0,00%
-2,30%
-3,46%
$ 26,19K
--
33
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0,01108431
0,00%
--
+0,32%
$ 22,31K
$ 2,10
34
88mph
88mph
MPH
$ 0,0122562
0,00%
-0,00%
+0,03%
$ 19,28K
$ 11,16
35
Tulip Protocol
Tulip Protocol
TULIP
$ 0,01099269
0,00%
--
+1,51%
$ 18,69K
$ 1,23
36
Tokeo
Tokeo
TOKE
$ 0,00019191
0,00%
--
+6,51%
$ 10,22K
$ 31,98
37
Catecoin
Catecoin
CATE
$ 0,016196
+2,58%
-1,94%
-17,07%
--
$ 7,18M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ตัวรวมผลตอบแทน คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ตัวรวมผลตอบแทน เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 37 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $306.50M
โทเค็น ตัวรวมผลตอบแทน ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ตัวรวมผลตอบแทน ที่ติดตามบน MEXC นั้น BEL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 9.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ตัวรวมผลตอบแทน กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 37 ตัวรวมผลตอบแทน ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ตัวรวมผลตอบแทน ยอดนิยม รวมถึง CVX, YFI, ARK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ตัวรวมผลตอบแทน คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ตัวรวมผลตอบแทน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $306.50M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ตัวรวมผลตอบแทน นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง