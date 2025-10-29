ราคาปัจจุบัน Infinite Trading Protocol วันนี้ คือ 0.02086161 USD ติดตามการอัปเดตราคา ITP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ITP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Infinite Trading Protocol วันนี้ คือ 0.02086161 USD ติดตามการอัปเดตราคา ITP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ITP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Infinite Trading Protocol โลโก้

Infinite Trading Protocol ราคา (ITP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ITP เป็น USD

$0.02086161
$0.02086161$0.02086161
0.00%1D
USD
Infinite Trading Protocol (ITP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:50:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Infinite Trading Protocol (ITP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02060312
$ 0.02060312$ 0.02060312
ต่ำสุด 24h
$ 0.02128147
$ 0.02128147$ 0.02128147
สูงสุด 24h

$ 0.02060312
$ 0.02060312$ 0.02060312

$ 0.02128147
$ 0.02128147$ 0.02128147

$ 0.02969891
$ 0.02969891$ 0.02969891

$ 0.01241365
$ 0.01241365$ 0.01241365

-0.89%

-0.03%

-1.89%

-1.89%

ราคาเรียลไทม์ Infinite Trading Protocol (ITP) คือ $0.02086161 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดITP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02060312 และราคาสูงสุด $ 0.02128147 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ITP คือ $ 0.02969891 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01241365

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ITP มีการเปลี่ยนแปลง -0.89% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.89% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Infinite Trading Protocol (ITP) ข้อมูลการตลาด

$ 98.34K
$ 98.34K$ 98.34K

--
----

$ 13.75M
$ 13.75M$ 13.75M

4.72M
4.72M 4.72M

660,146,957.2169611
660,146,957.2169611 660,146,957.2169611

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Infinite Trading Protocol คือ $ 98.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ITP คือ 4.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 660146957.2169611 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.75M

ประวัติราคา Infinite Trading Protocol (ITP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Infinite Trading Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Infinite Trading Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0022325990
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Infinite Trading Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0040318962
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Infinite Trading Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.03%
30 วัน$ -0.0022325990-10.70%
60 วัน$ -0.0040318962-19.32%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Infinite Trading Protocol (ITP)

Infinite Trading Protocol (ITP) is a decentralized finance (DeFi) platform designed to help users optimize yields on assets such as USD, ETH, BTC, and MATIC. It features tokenized vaults that execute yield-generating strategies across multiple protocols. These strategies include index-based allocations, delta-neutral positioning, and AI-driven trading. Each vault is represented by an ERC20 token, allowing users to easily track and manage their positions.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Infinite Trading Protocol (USD)

Infinite Trading Protocol (ITP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Infinite Trading Protocol (ITP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Infinite Trading Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Infinite Trading Protocol ตอนนี้!

ITP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Infinite Trading Protocol (ITP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Infinite Trading Protocol (ITP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ITPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Infinite Trading Protocol (ITP)

วันนี้ Infinite Trading Protocol (ITP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ITP เป็นUSD คือ 0.02086161 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ITP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ITP เป็น USD คือ $ 0.02086161 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Infinite Trading Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ITP คือ $ 98.34K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ITP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ITP คือ 4.72M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ITP คือเท่าใด?
ITP ถึงราคา ATH ที่ 0.02969891 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ITP คือเท่าไร?
ITP ถึงราคา ATL ที่ 0.01241365 USD
ปริมาณการเทรดของ ITP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ITP คือ -- USD
ปีนี้ ITP จะสูงขึ้นอีกไหม?
ITP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ITP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
