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ราคาปัจจุบัน Strata Senior USDat วันนี้ คือ 1.023 USD มูลค่าตลาด SRUSDAT เท่ากับ 4,267,860 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRUSDAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strata Senior USDat วันนี้ คือ 1.023 USD มูลค่าตลาด SRUSDAT เท่ากับ 4,267,860 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRUSDAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Strata Senior USDat ราคา (SRUSDAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SRUSDAT เป็น USD

$1.023
$1.023$1.023
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strata Senior USDat (SRUSDAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:40:32 (UTC+8)

ราคา Strata Senior USDat วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strata Senior USDat (SRUSDAT) วันนี้ $ 1.023, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SRUSDAT เป็น USD คือ $ 1.023 ต่อ SRUSDAT.

Strata Senior USDat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,267,860 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.17M SRUSDAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SRUSDAT เทรดระหว่าง $ 1.022 (ต่ำ) กับ $ 1.023 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.023 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.017

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SRUSDAT เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Strata Senior USDat (SRUSDAT) ข้อมูลการตลาด

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

4.17M
4.17M 4.17M

4,173,852.043533404
4,173,852.043533404 4,173,852.043533404

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strata Senior USDat คือ $ 4.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ SRUSDAT คือ 4.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 4173852.043533404 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.27M

ประวัติราคา Strata Senior USDat USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.022
$ 1.022$ 1.022
ต่ำสุด 24h
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
สูงสุด 24h

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

--

+0.02%

+0.15%

+0.15%

ประวัติราคา Strata Senior USDat (SRUSDAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior USDat เป็น USD เท่ากับ $ +0.000218
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior USDat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior USDat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior USDat เป็น USD เท่ากับ $ +0.000477

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000218+0.02%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.000477+0.00%

การคาดการณ์ราคา Strata Senior USDat

การคาดการณ์ราคา Strata Senior USDat (SRUSDAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SRUSDAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strata Senior USDat (SRUSDAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strata Senior USDat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strata Senior USDat จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SRUSDAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strata Senior USDat

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Strata Senior USDat (SRUSDAT) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

เกี่ยวกับ Strata Senior USDat

ราคาปัจจุบันของ Strata Senior USDat คือเท่าไร?

Strata Senior USDat (SRUSDAT) ซื้อขายอยู่ที่ ฿33.03855856440612000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Strata Senior USDat มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem SRUSDAT มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ SRUSDAT ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SRUSDAT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Strata Senior USDat มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 4173852.043533404 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ SRUSDAT คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Strata Senior USDat ครองอันดับตลาดที่ #1682 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿137833765.93810977840000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Strata Senior USDat มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Strata Senior USDat เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem SRUSDAT แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strata Senior USDat

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:40:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strata Senior USDat (SRUSDAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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