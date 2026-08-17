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ราคาปัจจุบัน Strata Junior NUSD วันนี้ คือ 1.12 USD มูลค่าตลาด JRNUSD เท่ากับ 307,906 USD ติดตามการอัปเดตราคา JRNUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strata Junior NUSD วันนี้ คือ 1.12 USD มูลค่าตลาด JRNUSD เท่ากับ 307,906 USD ติดตามการอัปเดตราคา JRNUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Strata Junior NUSD ราคา (JRNUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JRNUSD เป็น USD

$1.12
$1.12$1.12
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strata Junior NUSD (JRNUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:39:20 (UTC+8)

ราคา Strata Junior NUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strata Junior NUSD (JRNUSD) วันนี้ $ 1.12, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JRNUSD เป็น USD คือ $ 1.12 ต่อ JRNUSD.

Strata Junior NUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 307,906 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 275.45K JRNUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JRNUSD เทรดระหว่าง $ 1.12 (ต่ำ) กับ $ 1.12 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.12 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.11

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JRNUSD เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Strata Junior NUSD (JRNUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 307.91K
$ 307.91K$ 307.91K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 307.91K
$ 307.91K$ 307.91K

275.45K
275.45K 275.45K

275,451.687324428
275,451.687324428 275,451.687324428

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strata Junior NUSD คือ $ 307.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ JRNUSD คือ 275.45K โดยมีอุปทานรวมที่ 275451.687324428 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 307.91K

ประวัติราคา Strata Junior NUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
ต่ำสุด 24h
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
สูงสุด 24h

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

+0.00%

+0.03%

+0.19%

+0.19%

ประวัติราคา Strata Junior NUSD (JRNUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Junior NUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003114
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Junior NUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0087618720
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Junior NUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0150599680
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Junior NUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.002178255325509

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0003114+0.03%
30 วัน$ +0.0087618720+0.78%
60 วัน$ +0.0150599680+1.34%
90 วัน$ +0.002178255325509+0.00%

การคาดการณ์ราคา Strata Junior NUSD

การคาดการณ์ราคา Strata Junior NUSD (JRNUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JRNUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strata Junior NUSD (JRNUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strata Junior NUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strata Junior NUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JRNUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strata Junior NUSD

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Strata Junior NUSD (JRNUSD) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

เกี่ยวกับ Strata Junior NUSD

มูลค่าปัจจุบันของ Strata Junior NUSD วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Strata Junior NUSD เทรดที่ราคา ฿36.1712469131328000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ JRNUSD มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Strata Junior NUSD มีสภาพคล่องอย่างไร?

Strata Junior NUSD มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ JRNUSD เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿36.1712469131328000 ถึง ฿36.1712469131328000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ JRNUSD ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Strata Junior NUSD อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ JRNUSD อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strata Junior NUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:39:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strata Junior NUSD (JRNUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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