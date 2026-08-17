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ราคาปัจจุบัน Strata Senior mHYPER วันนี้ คือ 1.025 USD มูลค่าตลาด SRMHYPER เท่ากับ 623,853 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRMHYPER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strata Senior mHYPER วันนี้ คือ 1.025 USD มูลค่าตลาด SRMHYPER เท่ากับ 623,853 USD ติดตามการอัปเดตราคา SRMHYPER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Strata Senior mHYPER ราคา (SRMHYPER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SRMHYPER เป็น USD

$1.025
$1.025$1.025
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:40:03 (UTC+8)

ราคา Strata Senior mHYPER วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) วันนี้ $ 1.025, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SRMHYPER เป็น USD คือ $ 1.025 ต่อ SRMHYPER.

Strata Senior mHYPER มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 623,853 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 608.36K SRMHYPER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SRMHYPER เทรดระหว่าง $ 1.025 (ต่ำ) กับ $ 1.025 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.025 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.021

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SRMHYPER เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.13% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) ข้อมูลการตลาด

$ 623.85K
$ 623.85K$ 623.85K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 623.85K
$ 623.85K$ 623.85K

608.36K
608.36K 608.36K

608,358.5165777603
608,358.5165777603 608,358.5165777603

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strata Senior mHYPER คือ $ 623.85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ SRMHYPER คือ 608.36K โดยมีอุปทานรวมที่ 608358.5165777603 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 623.85K

ประวัติราคา Strata Senior mHYPER USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
ต่ำสุด 24h
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
สูงสุด 24h

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

--

+0.02%

+0.13%

+0.13%

ประวัติราคา Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior mHYPER เป็น USD เท่ากับ $ +0.00019
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior mHYPER เป็น USD เท่ากับ $ +0.0060021950
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior mHYPER เป็น USD เท่ากับ $ +0.0124641025
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Senior mHYPER เป็น USD เท่ากับ $ -0.00047

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00019+0.02%
30 วัน$ +0.0060021950+0.59%
60 วัน$ +0.0124641025+1.22%
90 วัน$ -0.00047-0.00%

การคาดการณ์ราคา Strata Senior mHYPER

การคาดการณ์ราคา Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SRMHYPER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strata Senior mHYPER อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strata Senior mHYPER จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SRMHYPER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strata Senior mHYPER

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Strata Senior mHYPER (SRMHYPER) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

เกี่ยวกับ Strata Senior mHYPER

ตอนนี้ Strata Senior mHYPER กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿33.10315007675100000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

SRMHYPER กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem

ตลาด Strata Senior mHYPER มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ SRMHYPER?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 608358.5165777603 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Strata Senior mHYPER เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿33.10315007675100000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿32.97396705206124000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Strata Senior mHYPER กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Strata Senior mHYPER

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strata Senior mHYPER

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:40:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strata Senior mHYPER (SRMHYPER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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