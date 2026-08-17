ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Strata Junior mHYPER วันนี้ คือ 1.038 USD มูลค่าตลาด JRMHYPER เท่ากับ 534,135 USD ติดตามการอัปเดตราคา JRMHYPER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Strata Junior mHYPER วันนี้ คือ 1.038 USD มูลค่าตลาด JRMHYPER เท่ากับ 534,135 USD ติดตามการอัปเดตราคา JRMHYPER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JRMHYPER

ข้อมูลราคา JRMHYPER

JRMHYPER คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ JRMHYPER

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JRMHYPER

โทเคโนมิกส์ JRMHYPER

การคาดการณ์ราคา JRMHYPER

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Strata Junior mHYPER โลโก้

Strata Junior mHYPER ราคา (JRMHYPER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JRMHYPER เป็น USD

$1.038
$1.038$1.038
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:39:05 (UTC+8)

ราคา Strata Junior mHYPER วันนี้

ราคาปัจจุบัน Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) วันนี้ $ 1.038, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JRMHYPER เป็น USD คือ $ 1.038 ต่อ JRMHYPER.

Strata Junior mHYPER มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 534,135 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 514.65K JRMHYPER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JRMHYPER เทรดระหว่าง $ 1.038 (ต่ำ) กับ $ 1.038 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.039 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.033

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JRMHYPER เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) ข้อมูลการตลาด

$ 534.14K
$ 534.14K$ 534.14K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 534.14K
$ 534.14K$ 534.14K

514.65K
514.65K 514.65K

514,649.9631178889
514,649.9631178889 514,649.9631178889

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Strata Junior mHYPER คือ $ 534.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ JRMHYPER คือ 514.65K โดยมีอุปทานรวมที่ 514649.9631178889 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 534.14K

ประวัติราคา Strata Junior mHYPER USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
ต่ำสุด 24h
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
สูงสุด 24h

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

0.00%

+0.01%

+0.04%

+0.04%

ประวัติราคา Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Junior mHYPER เป็น USD เท่ากับ $ +0.00012
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Junior mHYPER เป็น USD เท่ากับ $ +0.0069167130
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Junior mHYPER เป็น USD เท่ากับ $ +0.0176369694
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Strata Junior mHYPER เป็น USD เท่ากับ $ +0.00014

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00012+0.01%
30 วัน$ +0.0069167130+0.67%
60 วัน$ +0.0176369694+1.70%
90 วัน$ +0.00014+0.00%

การคาดการณ์ราคา Strata Junior mHYPER

การคาดการณ์ราคา Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JRMHYPER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Strata Junior mHYPER อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Strata Junior mHYPER จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JRMHYPER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Strata Junior mHYPER

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemStrata EcosystemSynthetic Asset

เกี่ยวกับ Strata Junior mHYPER

ราคาปัจจุบันของ Strata Junior mHYPER คือเท่าไร?

Strata Junior mHYPER เทรดอยู่ที่ ฿33.52299490699272000 ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ JRMHYPER คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿17250293.72316623940000 JRMHYPER อยู่ในอันดับ #-- ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Strata Junior mHYPER มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ JRMHYPER มีเท่าไร?

มีโทเคน 514649.9631178889 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Strata Junior mHYPER เคลื่อนไหวระหว่าง ฿33.52299490699272000 และ ฿33.52299490699272000 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Strata Junior mHYPER เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿33.55529066316516000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ JRMHYPER คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

JRMHYPER มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Strata Junior mHYPER

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:39:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Strata Junior mHYPER (JRMHYPER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Strata Junior mHYPER

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038447
$0.038447$0.038447

+131.62%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06801
$0.06801$0.06801

-4.45%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001804
$0.001804$0.001804

-25.60%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008060
$0.008060$0.008060

-8.20%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01970
$0.01970$0.01970

+181.02%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038447
$0.038447$0.038447

+131.62%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002860
$0.0002860$0.0002860

+89.40%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2019
$1.2019$1.2019

+58.14%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01559
$0.01559$0.01559

+41.72%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?