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โทเค็น ระบบนิเวศ Starknet ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Starknet เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 882,96
-0,04%
+0,10%
+0,52%
$ 227,70B
$ 27,96K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00093
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 74,87B
$ 20,73M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 096,22
-0,14%
-0,04%
-1,49%
$ 7,36B
$ 0,94
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,453
+0,23%
-1,03%
+13,92%
$ 6,23B
$ 49,94K
5
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0,999913
0,00%
0,00%
+0,02%
$ 2,78B
$ 31,19M
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63 328
-0,04%
0,00%
-1,41%
$ 649,33M
$ 2,05M
7
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63 052
+0,01%
0,00%
-1,23%
$ 283,50M
$ 646,85K
8
STRK
STRK
STRK
$ 0,02337
-0,13%
+0,73%
-2,46%
$ 148,58M
$ 4,57M
9
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1,017
0,00%
0,00%
0,00%
$ 148,07M
--
10
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0006235
-0,26%
+0,84%
-6,26%
$ 62,28M
$ 98,76M
11
Noon USN
Noon USN
USN
$ 0,989917
-0,20%
-0,00%
-0,88%
$ 35,87M
$ 2,47K
12
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63 047
-0,09%
0,00%
-1,38%
$ 34,96M
$ 9,28K
13
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1,074
0,00%
0,00%
0,00%
$ 8,18M
--
14
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 63 108
-0,14%
0,00%
-3,68%
$ 6,10M
$ 143,73K
15
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0,420294
0,00%
+0,00%
-5,52%
$ 4,20M
$ 1,46K
16
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0,00177594
-0,02%
+0,00%
-12,47%
$ 1,78M
$ 157,77K
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 62 816
+0,01%
+0,00%
-1,30%
$ 610,20K
--
18
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0,00248009
+2,86%
+0,24%
+23,57%
$ 543,95K
$ 53,93
19
Nostra
Nostra
NSTR
$ 0,00541653
+0,08%
+0,00%
-2,38%
$ 541,65K
$ 3,71
20
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0,03576763
0,00%
+0,04%
+1,44%
$ 357,66K
$ 95,97
21
Opus CASH
Opus CASH
CASH
$ 1,024
+0,10%
+0,01%
+7,72%
$ 316,52K
$ 3,76
22
STARKNET BROTHER
STARKNET BROTHER
BROTHER
$ 9,3026E-11
0,00%
+0,70%
-0,57%
$ 93,03K
--
23
SISTER
SISTER
SSTR
$ 3,97E-6
0,00%
-0,20%
+1,79%
$ 39,60K
--
24
UNO
UNO
UNO
$ 0,880476
0,00%
0,00%
-13,93%
$ 14,33K
$ 4,99

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Starknet คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Starknet เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 24 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $320.32B
โทเค็น ระบบนิเวศ Starknet ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Starknet ที่ติดตามบน MEXC นั้น DOG แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Starknet กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 24 ระบบนิเวศ Starknet ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Starknet ยอดนิยม รวมถึง ETH, USDC, WBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Starknet คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Starknet ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $320.32B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Starknet นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง