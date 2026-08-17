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ราคาปัจจุบัน Midas mRe7BTC วันนี้ คือ 62,539 USD มูลค่าตลาด MRE7BTC เท่ากับ 607,509 USD ติดตามการอัปเดตราคา MRE7BTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Midas mRe7BTC วันนี้ คือ 62,539 USD มูลค่าตลาด MRE7BTC เท่ากับ 607,509 USD ติดตามการอัปเดตราคา MRE7BTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Midas mRe7BTC ราคา (MRE7BTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MRE7BTC เป็น USD

$62,746
$62,746$62,746
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Midas mRe7BTC (MRE7BTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:29:38 (UTC+8)

ราคา Midas mRe7BTC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Midas mRe7BTC (MRE7BTC) วันนี้ $ 62,539, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MRE7BTC เป็น USD คือ $ 62,539 ต่อ MRE7BTC.

Midas mRe7BTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 607,509 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.71 MRE7BTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MRE7BTC เทรดระหว่าง $ 62,397 (ต่ำ) กับ $ 63,075 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 109,758 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 60,459

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MRE7BTC เคลื่อนไหว +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

Midas mRe7BTC (MRE7BTC) ข้อมูลการตลาด

$ 607.51K
$ 607.51K$ 607.51K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 607.51K
$ 607.51K$ 607.51K

9.71
9.71 9.71

9.714017715970947
9.714017715970947 9.714017715970947

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Midas mRe7BTC คือ $ 607.51K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ MRE7BTC คือ 9.71 โดยมีอุปทานรวมที่ 9.714017715970947 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 607.51K

ประวัติราคา Midas mRe7BTC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 62,397
$ 62,397$ 62,397
ต่ำสุด 24h
$ 63,075
$ 63,075$ 63,075
สูงสุด 24h

$ 62,397
$ 62,397$ 62,397

$ 63,075
$ 63,075$ 63,075

$ 109,758
$ 109,758$ 109,758

$ 60,459
$ 60,459$ 60,459

+0.08%

-0.33%

-3.66%

-3.66%

ประวัติราคา Midas mRe7BTC (MRE7BTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mRe7BTC เป็น USD เท่ากับ $ -209.95170217705163
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mRe7BTC เป็น USD เท่ากับ $ -903.4884252000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mRe7BTC เป็น USD เท่ากับ $ -1,113.4631177000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Midas mRe7BTC เป็น USD เท่ากับ $ -0.424719932365

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -209.95170217705163-0.33%
30 วัน$ -903.4884252000-1.44%
60 วัน$ -1,113.4631177000-1.78%
90 วัน$ -0.424719932365-0.00%

การคาดการณ์ราคา Midas mRe7BTC

การคาดการณ์ราคา Midas mRe7BTC (MRE7BTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MRE7BTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Midas mRe7BTC (MRE7BTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Midas mRe7BTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Midas mRe7BTC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MRE7BTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Midas mRe7BTC

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Midas mRe7BTC (MRE7BTC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemMidas Liquid Yield TokensStarknet Ecosystem

เกี่ยวกับ Midas mRe7BTC

มูลค่าปัจจุบันของ Midas mRe7BTC วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Midas mRe7BTC เทรดที่ราคา ฿2019683.63864334474000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ MRE7BTC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Midas mRe7BTC มีสภาพคล่องอย่างไร?

Midas mRe7BTC มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ MRE7BTC เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿2015097.77899276902000 ถึง ฿2036993.64408495450000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ MRE7BTC ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Midas mRe7BTC อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Tokenized BTC,Ethereum Ecosystem,Starknet Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Midas Liquid Yield Tokens ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ MRE7BTC อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Midas mRe7BTC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:29:38 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Midas mRe7BTC (MRE7BTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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