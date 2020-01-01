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โทเค็น ระบบนิเวศ Stable ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Stable เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,453
+0,23%
-1,03%
+13,92%
$ 6,23B
$ 49,94K
2
WETH
WETH
WETH
$ 1 885,07
+0,08%
+0,00%
+0,61%
$ 4,19B
$ 123,28M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0,998824
-0,01%
0,00%
-0,03%
$ 4,06B
$ 55,66M
4
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63 328
-0,04%
0,00%
-1,41%
$ 649,33M
$ 2,05M
5
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4 356,84
-0,01%
0,00%
-0,16%
$ 118,65M
$ 8,24M
6
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1,018
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 117,95M
$ 38,04K
7
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,99985
-0,01%
0,00%
-0,02%
$ 113,26M
$ 1,76M
8
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0,999624
0,00%
0,00%
+0,23%
$ 33,75M
$ 3,72M
9
Fefer
Fefer
FEFER
$ 0,001227
0,00%
+13,90%
-47,69%
--
$ 66,08M
10
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0,030454
+0,02%
-4,90%
-7,71%
--
$ 4,91M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Stable คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Stable เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $15.51B
โทเค็น ระบบนิเวศ Stable ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Stable ที่ติดตามบน MEXC นั้น FEFER แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Stable กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 ระบบนิเวศ Stable ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Stable ยอดนิยม รวมถึง LINK, WETH, USDT0. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Stable คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Stable ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $15.51B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Stable นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง