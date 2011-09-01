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โทเค็น ระบบนิเวศ Scroll ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Scroll เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,070.7
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.456
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05323
-0.23%
+3.27%
+0.72%
$ 1.24B
$ 1.12M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 864.83M
$ 4.82K
9
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08314
-0.20%
-1.16%
-5.08%
$ 774.91M
$ 1.73M
10
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5076
-0.78%
+5.95%
+31.83%
$ 446.85M
$ 6.10M
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1438
+0.21%
-0.83%
+4.97%
$ 94.98M
$ 378.31K
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,011.09
+0.09%
+0.02%
+0.19%
$ 35.61M
$ 33.48
14
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003385
-0.29%
-0.70%
-5.63%
$ 33.83M
$ 16.90M
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 31.44M
$ 239.84K
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,022.91
+0.08%
+0.00%
+0.87%
$ 23.32M
$ 27.44
17
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,321.82
0.00%
+0.00%
-1.92%
$ 16.01M
$ 5.86
18
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.284398
-0.57%
-0.01%
-8.00%
$ 15.42M
$ 106.58K
19
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,960.24
+0.09%
0.00%
+0.37%
$ 7.49M
$ 2.02K
20
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02053
-0.77%
+2.14%
-7.70%
$ 3.90M
$ 2.77M
21
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02045
0.00%
-0.20%
-0.82%
$ 1.98M
$ 4.85M
22
USX
USX
USX
$ 0.985781
-0.44%
--
-2.01%
$ 856.66K
$ 2.10
23
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067546
0.00%
-0.00%
-6.21%
$ 531.86K
$ 4.25K
24
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03301526
+0.07%
+0.00%
-2.95%
$ 317.37K
$ 204.99
25
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
26
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02259218
0.00%
-0.00%
-1.62%
$ 56.77K
$ 12.70

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Scroll คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Scroll เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 26 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $101.41B
โทเค็น ระบบนิเวศ Scroll ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Scroll ที่ติดตามบน MEXC นั้น ETHFI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Scroll กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 26 ระบบนิเวศ Scroll ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Scroll ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Scroll คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Scroll ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $101.41B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Scroll นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง