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โทเค็น การรีสเตก ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การรีสเตก เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
0.00%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.14
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 864.83M
$ 4.82K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,328
-0.04%
0.00%
-1.41%
$ 649.33M
$ 2.05M
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5071
-0.78%
+5.95%
+31.83%
$ 446.85M
$ 6.10M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.265
+0.08%
-3.50%
-6.35%
$ 216.84M
$ 200.98K
6
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1699
-0.18%
+0.29%
-4.05%
$ 134.79M
$ 410.39K
7
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,039.38
+0.12%
+0.00%
+0.67%
$ 86.69M
$ 808.81
8
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,719
-0.16%
-0.00%
-1.36%
$ 61.75M
$ 434.93
9
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,335.43
+0.12%
--
-0.94%
$ 58.74M
$ 25.19
10
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
11
$ 0.006018
-0.03%
+0.10%
-1.18%
$ 38.58M
$ 8.85M
12
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.136
-0.09%
-1.02%
+0.38%
$ 34.88M
$ 23.49K
13
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,077.42
+0.53%
+0.01%
+0.83%
$ 32.62M
$ 1.29K
14
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06075
+0.16%
0.00%
+1.52%
$ 27.77M
$ 890.95K
15
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,022.91
+0.08%
+0.00%
+0.87%
$ 23.32M
$ 27.44
16
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002721
0.00%
-1.48%
-5.02%
$ 23.29M
$ 20.79M
17
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01136
-0.53%
-1.73%
-16.84%
$ 13.22M
$ 29.89M
18
Kelp Gain
Kelp Gain
AGETH
$ 2,001.48
0.00%
+0.00%
-1.46%
$ 12.77M
$ 471.46
19
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03344
+0.03%
+0.33%
-6.38%
$ 9.59M
$ 1.66M
20
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 97.4
0.00%
-0.00%
-1.40%
$ 7.73M
$ 3.16
21
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,960.24
+0.09%
0.00%
+0.37%
$ 7.49M
$ 2.02K
22
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 87.62
+0.05%
-0.00%
-1.28%
$ 6.86M
$ 10.77K
23
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0122
-0.81%
-1.61%
-4.69%
$ 5.90M
$ 5.00M
24
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006132
-0.24%
-1.45%
+0.21%
$ 3.04M
$ 93.80M
25
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.00080357
0.00%
-0.03%
-6.66%
$ 2.94M
$ 231.77K
26
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 97.69
0.00%
-0.00%
-0.98%
$ 2.79M
$ 16.41
27
King Protocol
King Protocol
KING
$ 173.97
+0.03%
+0.00%
-0.72%
$ 1.14M
$ 268.34
28
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00224847
-0.09%
-0.02%
-3.76%
$ 715.88K
$ 185.58K
29
Automata
Automata
ATA
$ 0.00049457
-0.06%
-0.02%
-7.68%
$ 480.36K
$ 54.26K
30
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00062519
-1.33%
-0.01%
-5.44%
$ 443.74K
$ 435.79
31
Carrot by Puffer
Carrot by Puffer
CARROT
$ 0.00452199
0.00%
-0.01%
+13.59%
$ 409.48K
$ 161.82
32
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.3
0.00%
--
-0.48%
$ 333.46K
$ 63.63
33
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01261779
+0.01%
+0.00%
-5.94%
$ 290.58K
$ 99.29
34
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00026033
-0.03%
--
+30.18%
$ 158.60K
$ 16.94
35
Eigenpie
Eigenpie
EGP
$ 0.02715836
0.00%
--
-1.97%
$ 158.28K
$ 22.00
36
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
0.00%
$ 71.61K
$ 1.17
37
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016717
0.00%
--
+0.07%
$ 56.17K
$ 109.78
38
Fragmetric
Fragmetric
FRAG
$ 0.00027559
0.00%
--
-60.95%
$ 55.67K
$ 28.46
39
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3.779E-5
0.00%
-7.30%
-10.32%
$ 45.34K
--
40
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.00241
+0.04%
+0.54%
-0.90%
--
$ 22.78M
41
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.00214
+0.42%
-0.56%
+7.66%
--
$ 27.35M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การรีสเตก คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การรีสเตก เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 41 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.20B
โทเค็น การรีสเตก ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การรีสเตก ที่ติดตามบน MEXC นั้น ETHFI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การรีสเตก กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 41 การรีสเตก ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การรีสเตก ยอดนิยม รวมถึง WEETH, RSETH, LBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การรีสเตก คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การรีสเตก ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.20B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การรีสเตก นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง