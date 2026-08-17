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ราคาปัจจุบัน Pell Network Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PELL เท่ากับ 56,170 USD ติดตามการอัปเดตราคา PELL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pell Network Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PELL เท่ากับ 56,170 USD ติดตามการอัปเดตราคา PELL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Pell Network Token ราคา (PELL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PELL เป็น USD

$0.00016717
$0.00016717$0.00016717
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pell Network Token (PELL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:38:33 (UTC+8)

ราคา Pell Network Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pell Network Token (PELL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PELL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PELL.

Pell Network Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 56,170 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 336.00M PELL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PELL เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02488985 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PELL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 109.79.

Pell Network Token (PELL) ข้อมูลการตลาด

$ 56.17K
$ 56.17K$ 56.17K

$ 109.79
$ 109.79$ 109.79

$ 351.06K
$ 351.06K$ 351.06K

336.00M
336.00M 336.00M

2,100,000,000.0
2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pell Network Token คือ $ 56.17K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 109.79 อุปทานหมุนเวียนของ PELL คือ 336.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 2100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 351.06K

ประวัติราคา Pell Network Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02488985
$ 0.02488985$ 0.02488985

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.73%

+0.03%

+0.03%

ประวัติราคา Pell Network Token (PELL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pell Network Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pell Network Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pell Network Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pell Network Token เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.73%
30 วัน$ 0-1.61%
60 วัน$ 0-29.88%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Pell Network Token

การคาดการณ์ราคา Pell Network Token (PELL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PELL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pell Network Token (PELL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pell Network Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pell Network Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PELL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pell Network Token

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เกี่ยวกับ Pell Network Token

ราคาปัจจุบันของ Pell Network Token คือเท่าไร?

Pell Network Token เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ PELL คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿1814016.30465474640000 PELL อยู่ในอันดับ #6800 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Pell Network Token มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ PELL มีเท่าไร?

มีโทเคน 336000000.0 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Pell Network Token เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Pell Network Token เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.8038204329786530120000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ PELL คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Restaking,Bitlayer Ecosystem,Core Ecosystem,DeFAI และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

PELL มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pell Network Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:38:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pell Network Token (PELL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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