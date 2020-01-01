ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น Printr Launchpad ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Printr Launchpad เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
BILLI
BILLI
BILLI
$ 2.118E-5
+24.51%
+57.70%
+106.03%
$ 20.00K
--
2
BELIEF
BELIEF
BELIEF
$ 2.016E-5
-0.05%
-4.00%
-5.53%
$ 18.88K
--
3
Ooo
Ooo
OOO
$ 1.609E-5
+0.44%
+0.10%
-2.37%
$ 14.89K
--
4
Deployr
Deployr
DEPLOYR
$ 0.00012919
+0.02%
-0.07%
-6.61%
$ 12.60K
$ 167.58
5
KET
KET
KET
$ 0.005043
-3.17%
+5.71%
-21.18%
--
$ 14.02M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Printr Launchpad คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Printr Launchpad เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $66.37K
โทเค็น Printr Launchpad ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Printr Launchpad ที่ติดตามบน MEXC นั้น BILLI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 57.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Printr Launchpad กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 Printr Launchpad ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Printr Launchpad ยอดนิยม รวมถึง BILLI, BELIEF, OOO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Printr Launchpad คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Printr Launchpad ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $66.37K ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Printr Launchpad นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง