ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น เลเยอร์ 0 (L0) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เลเยอร์ 0 (L0) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,7652
+0,26%
-0,21%
-5,13%
$ 1,29B
$ 688,85K
2
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2,274
+0,09%
+0,84%
-1,77%
$ 1,26B
$ 51,19K
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1,467
+0,14%
-0,07%
+4,62%
$ 755,71M
$ 211,45K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0,7656
-0,30%
-2,88%
-10,84%
$ 262,52M
$ 170,64K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,1896
-0,11%
-1,93%
-11,97%
$ 67,06M
$ 377,53K
6
Constellation
Constellation
DAG
$ 0,00675
+0,18%
+0,15%
-3,12%
$ 19,30M
$ 8,47M
7
AtomOne
AtomOne
ATONE
$ 0,125203
+0,01%
-0,00%
-9,05%
$ 19,12M
$ 2,44K
8
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0,03536
+0,03%
-2,88%
-6,80%
$ 1,01M
$ 2,54M
9
Openverse Network
Openverse Network
BTG
$ 0,532329
-0,15%
-0,02%
-26,96%
$ 1,01M
$ 29,09K
10
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0,002529
+0,06%
-0,00%
+1,09%
$ 171,98K
$ 284,16
11
Analog
Analog
ANLOG
$ 1,174E-5
0,00%
+1,00%
-2,00%
$ 106,32K
--
12
Photon
Photon
PHOTON
$ 0,02026228
+0,12%
+0,03%
-5,73%
$ 36,30K
$ 286,44
13
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0,03236
+0,03%
+0,44%
+2,21%
--
$ 1,98M
14
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0,09719
0,00%
0,00%
-3,45%
--
$ 15,02K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เลเยอร์ 0 (L0) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เลเยอร์ 0 (L0) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 14 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $3.68B
โทเค็น เลเยอร์ 0 (L0) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เลเยอร์ 0 (L0) ที่ติดตามบน MEXC นั้น ANLOG แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เลเยอร์ 0 (L0) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 14 เลเยอร์ 0 (L0) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เลเยอร์ 0 (L0) ยอดนิยม รวมถึง DOT, ICP, ATOM. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เลเยอร์ 0 (L0) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เลเยอร์ 0 (L0) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $3.68B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เลเยอร์ 0 (L0) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง