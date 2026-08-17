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ราคาปัจจุบัน Openverse Network วันนี้ คือ 0,522282 USD มูลค่าตลาด BTG เท่ากับ 992 328 USD ติดตามการอัปเดตราคา BTG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Openverse Network วันนี้ คือ 0,522282 USD มูลค่าตลาด BTG เท่ากับ 992 328 USD ติดตามการอัปเดตราคา BTG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Openverse Network ราคา (BTG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BTG เป็น USD

$0,524097
$0,524097$0,524097
-0,04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Openverse Network (BTG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:22:42 (UTC+8)

ราคา Openverse Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Openverse Network (BTG) วันนี้ $ 0,522282, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4,84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BTG เป็น USD คือ $ 0,522282 ต่อ BTG.

Openverse Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 992 328 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1,90M BTG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTG เทรดระหว่าง $ 0,507377 (ต่ำ) กับ $ 0,554544 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 18,52 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,386272

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BTG เคลื่อนไหว -0,28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -34,86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 19,84K.

Openverse Network (BTG) ข้อมูลการตลาด

$ 992,33K
$ 992,33K$ 992,33K

$ 19,84K
$ 19,84K$ 19,84K

$ 10,45M
$ 10,45M$ 10,45M

1,90M
1,90M 1,90M

20 000 000,0
20 000 000,0 20 000 000,0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Openverse Network คือ $ 992,33K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 19,84K อุปทานหมุนเวียนของ BTG คือ 1,90M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10,45M

ประวัติราคา Openverse Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,507377
$ 0,507377$ 0,507377
ต่ำสุด 24h
$ 0,554544
$ 0,554544$ 0,554544
สูงสุด 24h

$ 0,507377
$ 0,507377$ 0,507377

$ 0,554544
$ 0,554544$ 0,554544

$ 18,52
$ 18,52$ 18,52

$ 0,386272
$ 0,386272$ 0,386272

-0,28%

-4,83%

-34,86%

-34,86%

ประวัติราคา Openverse Network (BTG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Openverse Network เป็น USD เท่ากับ $ -0,026542132174694366
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Openverse Network เป็น USD เท่ากับ $ -0,1162393952
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Openverse Network เป็น USD เท่ากับ $ -0,2162534735
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Openverse Network เป็น USD เท่ากับ $ +0,0000008907089741

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0,026542132174694366-4,83%
30 วัน$ -0,1162393952-22,25%
60 วัน$ -0,2162534735-41,40%
90 วัน$ +0,0000008907089741+0,00%

การคาดการณ์ราคา Openverse Network

การคาดการณ์ราคา Openverse Network (BTG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BTG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Openverse Network (BTG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Openverse Network อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Openverse Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BTG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Openverse Network

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เกี่ยวกับ Openverse Network

มูลค่าปัจจุบันของ Openverse Network วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Openverse Network เทรดที่ราคา ฿16.86715441744152144000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -4.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ BTG มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Openverse Network มีสภาพคล่องอย่างไร?

Openverse Network มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ BTG เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿16.38579580927205384000 ถึง ฿17.90905924245080448000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ BTG ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Openverse Network อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 0 (L0),Binance Alpha Spotlight ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ BTG อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Openverse Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:22:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Openverse Network (BTG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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