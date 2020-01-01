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โทเค็น ระบบนิเวศ Fuse ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Fuse เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,154.93
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
3
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
4
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002644
+0.08%
+0.42%
-1.42%
$ 26.37M
$ 3.23T
5
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.26
+0.03%
+0.00%
+0.63%
$ 13.83M
$ 124.02K
6
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 2.47M
$ 632.58K
7
Voltage Finance
Voltage Finance
VOLT
$ 4.847E-5
0.00%
+745.50%
+54.36%
$ 423.07K
--
8
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001646
0.00%
+4.18%
-42.38%
$ 361.71K
$ 43.21M
9
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00783419
-0.10%
-0.01%
+0.77%
$ 126.40K
$ 70.73
10
Wrapped FUSE
Wrapped FUSE
WFUSE
$ 0.00158959
0.00%
-0.01%
-43.36%
$ 21.48K
$ 1.12
11
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1
-0.01%
-0.01%
-0.01%
--
$ 81.82K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Fuse คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Fuse เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 11 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $82.31B
โทเค็น ระบบนิเวศ Fuse ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Fuse ที่ติดตามบน MEXC นั้น VOLT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 745.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Fuse กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 11 ระบบนิเวศ Fuse ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Fuse ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, USDC.E. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Fuse คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Fuse ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $82.31B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Fuse นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง