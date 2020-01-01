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โทเค็น ตัวรวม DEX ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ตัวรวม DEX เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1685
0.00%
+0.30%
-7.58%
$ 558.81M
$ 703.45K
2
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08255
+0.07%
-0.04%
-0.86%
$ 116.51M
$ 686.65K
3
Talus
Talus
US
$ 0.01847
-0.22%
+0.34%
-54.88%
$ 39.49M
$ 13.09M
4
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.007254
-0.44%
-16.04%
-25.41%
$ 29.63M
$ 15.37M
5
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.00233
0.00%
+1.48%
-2.68%
$ 23.28M
$ 24.07M
6
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.02153
+0.47%
+3.66%
+15.44%
$ 20.41M
$ 7.33M
7
JOE
JOE
JOE
$ 0.02824
+0.11%
-1.71%
+1.48%
$ 12.88M
$ 2.00M
8
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02412
+0.33%
+18.16%
+2.80%
$ 10.69M
$ 9.91M
9
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.18
0.00%
+0.01%
-2.48%
$ 5.48M
$ 4.06K
10
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00391512
0.00%
-0.02%
-5.04%
$ 3.16M
$ 12.13K
11
Piteas
Piteas
PTS
$ 0.03645133
+0.06%
-0.02%
-1.06%
$ 2.54M
$ 443.05
12
BlockTrader365
BlockTrader365
BT365
$ 0.01929253
+2.03%
+0.02%
-0.70%
$ 1.93M
$ 663.86
13
Odos
Odos
ODOS
$ 0.00073163
-0.28%
-0.00%
-8.22%
$ 1.17M
$ 332.31K
14
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00094917
+0.80%
-0.00%
-0.46%
$ 921.36K
$ 11.25
15
GoPulse
GoPulse
GO
$ 0.05282
-0.02%
-0.07%
-10.64%
$ 910.24K
$ 666.70
16
Hummingbot
Hummingbot
HBOT
$ 0.00061106
0.00%
--
-1.02%
$ 377.85K
$ 8.55
17
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.597E-5
-0.44%
-4.30%
+11.95%
$ 358.62K
--
18
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00059246
+0.02%
-0.06%
-8.77%
$ 236.94K
$ 1.77K
19
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00785555
0.00%
-0.00%
-16.04%
$ 215.09K
$ 283.84
20
Fly
Fly
FLY
$ 0.00448423
0.00%
0.00%
-20.22%
$ 77.10K
$ 1.03K
21
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00059592
0.00%
--
+0.01%
$ 56.52K
$ 6.45
22
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.2853
+0.11%
-6.06%
-25.22%
--
$ 395.03K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ตัวรวม DEX คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ตัวรวม DEX เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 22 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $829.13M
โทเค็น ตัวรวม DEX ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ตัวรวม DEX ที่ติดตามบน MEXC นั้น DOLO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 18.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ตัวรวม DEX กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 22 ตัวรวม DEX ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ตัวรวม DEX ยอดนิยม รวมถึง JUP, 1INCH, US. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ตัวรวม DEX คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ตัวรวม DEX ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $829.13M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ตัวรวม DEX นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง