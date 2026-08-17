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ราคาปัจจุบัน ShapeShift FOX วันนี้ คือ 0.00386456 USD มูลค่าตลาด FOX เท่ากับ 3,120,275 USD ติดตามการอัปเดตราคา FOX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ShapeShift FOX วันนี้ คือ 0.00386456 USD มูลค่าตลาด FOX เท่ากับ 3,120,275 USD ติดตามการอัปเดตราคา FOX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ShapeShift FOX ราคา (FOX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FOX เป็น USD

$0.00388029
$0.00388029$0.00388029
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ShapeShift FOX (FOX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:57:51 (UTC+8)

ราคา ShapeShift FOX วันนี้

ราคาปัจจุบัน ShapeShift FOX (FOX) วันนี้ $ 0.00386456, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FOX เป็น USD คือ $ 0.00386456 ต่อ FOX.

ShapeShift FOX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,120,275 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 622.36M FOX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FOX เทรดระหว่าง $ 0.00385582 (ต่ำ) กับ $ 0.00400825 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.65 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FOX เคลื่อนไหว +0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.56% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 14.49K.

ShapeShift FOX (FOX) ข้อมูลการตลาด

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

$ 14.49K
$ 14.49K$ 14.49K

$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M

622.36M
622.36M 622.36M

1,000,001,337.0
1,000,001,337.0 1,000,001,337.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ShapeShift FOX คือ $ 3.12M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 14.49K อุปทานหมุนเวียนของ FOX คือ 622.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000001337.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.86M

ประวัติราคา ShapeShift FOX USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00385582
$ 0.00385582$ 0.00385582
ต่ำสุด 24h
$ 0.00400825
$ 0.00400825$ 0.00400825
สูงสุด 24h

$ 0.00385582
$ 0.00385582$ 0.00385582

$ 0.00400825
$ 0.00400825$ 0.00400825

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-2.78%

-8.56%

-8.56%

ประวัติราคา ShapeShift FOX (FOX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ShapeShift FOX เป็น USD เท่ากับ $ -0.000110912225593063
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ShapeShift FOX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000970758
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ShapeShift FOX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005774054
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ShapeShift FOX เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000001556073022003

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000110912225593063-2.78%
30 วัน$ -0.0000970758-2.51%
60 วัน$ -0.0005774054-14.94%
90 วัน$ +0.0000001556073022003+0.00%

การคาดการณ์ราคา ShapeShift FOX

การคาดการณ์ราคา ShapeShift FOX (FOX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FOX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ShapeShift FOX (FOX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ShapeShift FOX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ShapeShift FOX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FOX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ShapeShift FOX

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ShapeShift FOX (FOX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ ShapeShift FOX

มูลค่าปัจจุบันของ ShapeShift FOX วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ ShapeShift FOX เทรดที่ราคา ฿0.1248038898207535840000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -2.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ FOX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ ShapeShift FOX มีสภาพคล่องอย่างไร?

ShapeShift FOX มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ FOX เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.1245216362143835480000 ถึง ฿0.1294442812051140500000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ FOX ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ ShapeShift FOX อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Pantera Capital Portfolio,Blockchain Capital Portfolio,Dex Aggregator,Governance ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ FOX อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ShapeShift FOX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:57:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ShapeShift FOX (FOX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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