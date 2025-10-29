ราคาปัจจุบัน Haystack วันนี้ คือ 0.03604077 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Haystack วันนี้ คือ 0.03604077 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HAY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Haystack โลโก้

Haystack ราคา (HAY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HAY เป็น USD

+4.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Haystack (HAY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:01:35 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Haystack (HAY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.55%

+4.25%

+24.21%

+24.21%

ราคาเรียลไทม์ Haystack (HAY) คือ $0.03604077 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHAY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03421296 และราคาสูงสุด $ 0.03628557 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HAY คือ $ 0.056328 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02587991

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HAY มีการเปลี่ยนแปลง -0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +4.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +24.21% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Haystack (HAY) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Haystack คือ $ 986.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HAY คือ 27.38M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.60M

ประวัติราคา Haystack (HAY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Haystack เป็น USD เท่ากับ $ +0.00147067
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Haystack เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010172399
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Haystack เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Haystack เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00147067+4.25%
30 วัน$ -0.0010172399-2.82%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Haystack (HAY)

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody.

Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Haystack (USD)

Haystack (HAY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Haystack (HAY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Haystack

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Haystack ตอนนี้!

HAY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Haystack (HAY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Haystack (HAY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HAYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Haystack (HAY)

วันนี้ Haystack (HAY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HAY เป็นUSD คือ 0.03604077 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HAY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HAY เป็น USD คือ $ 0.03604077 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Haystack คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HAY คือ $ 986.80K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HAY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HAY คือ 27.38M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HAY คือเท่าใด?
HAY ถึงราคา ATH ที่ 0.056328 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HAY คือเท่าไร?
HAY ถึงราคา ATL ที่ 0.02587991 USD
ปริมาณการเทรดของ HAY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HAY คือ -- USD
ปีนี้ HAY จะสูงขึ้นอีกไหม?
HAY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HAY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:01:35 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

