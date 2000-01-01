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โทเค็น ลอนช์แพด DaoMaker ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอนช์แพด DaoMaker เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001532
-0.26%
+0.33%
+3.43%
$ 25.84M
$ 85.39M
2
Clearpool
Clearpool
CPOOL
$ 0.01695
+0.12%
0.00%
-4.66%
$ 16.58M
$ 3.65M
3
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13939
-0.93%
+13.63%
+14.72%
$ 14.02M
$ 1.63M
4
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.01971
+0.31%
-1.06%
-6.51%
$ 4.12M
$ 2.78M
5
Allo
Allo
RWA
$ 0.001148
-0.09%
+0.09%
-1.04%
$ 2.06M
$ 45.99M
6
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02048
+0.49%
-0.19%
-0.68%
$ 1.99M
$ 4.84M
7
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020559
+0.01%
+0.02%
+1.74%
$ 1.84M
$ 793.30
8
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.001872
0.00%
-1.68%
-8.60%
$ 1.69M
$ 30.71M
9
Ternoa
Ternoa
CAPS
$ 0.00043158
-0.15%
+0.01%
+0.48%
$ 1.04M
$ 3.21K
10
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00226624
0.00%
--
-0.05%
$ 1.03M
$ 16.35
11
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00235
+0.42%
+0.85%
+8.72%
$ 939.94K
$ 5.86M
12
Orion
Orion
ORN
$ 0.01230663
-0.05%
0.00%
-52.96%
$ 770.83K
$ 109.39
13
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00118116
-0.06%
-0.01%
-11.50%
$ 368.24K
$ 387.02
14
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00261145
0.00%
+0.01%
+0.43%
$ 313.37K
$ 487.95
15
Step App
Step App
FITFI
$ 6.853E-5
-7.80%
-38.70%
-57.76%
$ 292.49K
--
16
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001579
-0.06%
-0.75%
-1.56%
$ 255.17K
$ 16.34M
17
Wam
Wam
WAM
$ 0.00035022
0.00%
0.00%
-3.04%
$ 237.97K
$ 7.94
18
Crowny
Crowny
CRWNY
$ 0.00031362
0.00%
0.00%
-7.78%
$ 219.72K
$ 2.86
19
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.199E-5
+0.73%
-1.20%
-14.60%
$ 208.85K
--
20
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.214594
+0.06%
-0.01%
0.00%
$ 176.28K
$ 27.98
21
Hord
Hord
HORD
$ 0.00182277
0.00%
-0.01%
-8.04%
$ 161.53K
$ 56.23
22
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00202104
0.00%
-0.00%
-0.65%
$ 139.25K
$ 1.71
23
OpenOcean
OpenOcean
OOE
$ 0.00023978
0.00%
--
-22.60%
$ 137.76K
$ 6.08
24
Gamium
Gamium
GMM
$ 4.3E-6
0.00%
+0.60%
-26.50%
$ 135.78K
--
25
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.00222601
0.00%
+0.08%
+1.45%
$ 119.03K
$ 2.84K
26
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 8.866E-5
0.00%
+0.40%
-2.42%
$ 101.36K
--
27
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096181
0.00%
--
-0.38%
$ 96.18K
$ 44.07
28
Smoothy
Smoothy
SMTY
$ 0.00100676
0.00%
--
-0.20%
$ 92.08K
$ 1.11
29
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
30
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
0.00%
$ 83.63K
$ 2.42
31
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1.615E-5
0.00%
+1.10%
-14.96%
$ 46.57K
--
32
Mochi Market
Mochi Market
MOMA
$ 0.00105163
0.00%
--
0.00%
$ 38.99K
$ 2.03
33
Yield Protocol
Yield Protocol
YIELD
$ 0.00023356
0.00%
--
0.00%
$ 32.85K
$ 31.45
34
Convergence
Convergence
CONV
$ 4.26E-6
0.00%
+0.10%
-4.27%
$ 28.21K
--
35
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013768
0.00%
--
-14.15%
$ 26.82K
$ 3.69
36
KingdomX
KingdomX
KT
$ 6.936E-5
0.00%
+1.90%
-43.93%
$ 25.64K
--
37
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00330839
0.00%
-0.29%
-35.67%
$ 25.30K
$ 509.06
38
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.351E-5
0.00%
-7.00%
-7.30%
$ 21.45K
--
39
ChainPort
ChainPort
PORTX
$ 0.0001017
0.00%
--
0.00%
$ 17.40K
$ 174.25
40
FEAR
FEAR
FEAR
$ 0.00063773
0.00%
--
0.00%
$ 11.30K
$ 1.10
41
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 22.6251
-0.07%
-0.30%
+16.66%
--
$ 1.28K
42
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065532
-0.07%
-0.73%
-0.14%
--
$ 804.09M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอนช์แพด DaoMaker คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอนช์แพด DaoMaker เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 42 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $75.42M
โทเค็น ลอนช์แพด DaoMaker ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอนช์แพด DaoMaker ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALICE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอนช์แพด DaoMaker กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 42 ลอนช์แพด DaoMaker ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอนช์แพด DaoMaker ยอดนิยม รวมถึง VR, CPOOL, ALICE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอนช์แพด DaoMaker คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอนช์แพด DaoMaker ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $75.42M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพด DaoMaker นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง