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ราคาปัจจุบัน Based Cheese วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CHEESE เท่ากับ 22,607 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHEESE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Based Cheese วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CHEESE เท่ากับ 22,607 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHEESE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Based Cheese ราคา (CHEESE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CHEESE เป็น USD

$0.00002261
$0.00002261$0.00002261
-50.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Based Cheese (CHEESE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:47:05 (UTC+8)

ราคา Based Cheese วันนี้

ราคาปัจจุบัน Based Cheese (CHEESE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CHEESE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CHEESE.

Based Cheese มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 22,607 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B CHEESE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CHEESE เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CHEESE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Based Cheese (CHEESE) ข้อมูลการตลาด

$ 22.61K
$ 22.61K$ 22.61K

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$ 22.61K
$ 22.61K$ 22.61K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Based Cheese คือ $ 22.61K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CHEESE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 22.61K

ประวัติราคา Based Cheese USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ประวัติราคา Based Cheese (CHEESE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Based Cheese เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Based Cheese เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Based Cheese เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Based Cheese เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 00.00%
60 วัน$ 00.00%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Based Cheese

การคาดการณ์ราคา Based Cheese (CHEESE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CHEESE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Based Cheese (CHEESE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Based Cheese อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Based Cheese จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CHEESE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Based Cheese

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Based Cheese (CHEESE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase MemeMeme

เกี่ยวกับ Based Cheese

ราคาปัจจุบันของ Based Cheese คือเท่าไร?

ราคาสดของ Based Cheese (CHEESE) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Based Cheese ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Based Cheese อยู่ในอันดับที่ #8536 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿730037.07130057288000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CHEESE มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ CHEESE คือ 1000000000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Based Cheese เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Based Cheese เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Based Cheese ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Based Cheese เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ CHEESE ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Based Cheese?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Meme,Base Ecosystem,Base Meme การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Based Cheese

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:47:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Based Cheese (CHEESE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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