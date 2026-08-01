Athledium ราคา (AEM)
ราคาปัจจุบัน Athledium (AEM) วันนี้ $ 0.0178553, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.44% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AEM เป็น USD คือ $ 0.0178553 ต่อ AEM.
Athledium มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 53,347 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.00M AEM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AEM เทรดระหว่าง $ 0.0161562 (ต่ำ) กับ $ 0.01818576 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01818576 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01299746
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AEM เคลื่อนไหว +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +23.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 818.84K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Athledium คือ $ 53.35K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 818.84K อุปทานหมุนเวียนของ AEM คือ 3.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.78M
+0.11%
+9.44%
+23.30%
+23.30%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Athledium เป็น USD เท่ากับ $ +0.00154003
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Athledium เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Athledium เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Athledium เป็น USD เท่ากับ $ -0.00001036457349496
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00154003
|+9.44%
|30 วัน
|$ 0
|--
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ -0.00001036457349496
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Athledium อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Athledium คือเท่าไร?
ซื้อขายที่ ฿0.576592688954444152000 โดย Athledium มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 9.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ AEM อย่างไร?
การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 3001110.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว
มูลค่าตามราคาตลาดของ Athledium คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿1722709.23354145448000 โดยอยู่ในอันดับที่ #6863 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย
กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
AEM มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.521724462836569008000 และ ฿0.5872640761611494784000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้
Athledium เข้ากับหมวดหมู่ Sports,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Move To Earn อย่างไร?
ในฐานะโทเคนประเภท Sports,Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Move To Earn AEM แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ
แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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