ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00627238
+0.26%
-0.01%
-8.75%
$ 19.52M
$ 5.07M
2
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00861364
+0.19%
-0.01%
-4.02%
$ 6.99M
$ 48.70K
3
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033989
0.00%
-0.00%
-3.06%
$ 4.55M
$ 10.59K
4
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
5
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00685435
-0.01%
-0.00%
-7.43%
$ 1.30M
$ 40.83K
6
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00094209
-0.53%
-0.01%
-3.31%
$ 1.08M
$ 13.43K
7
Galvan
Galvan
IZE
$ 7.295E-5
0.00%
+22.00%
0.00%
$ 902.74K
--
8
Step App
Step App
FITFI
$ 7.093E-5
+3.50%
-45.20%
-56.88%
$ 325.96K
--
9
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00112195
0.00%
-0.00%
-0.59%
$ 238.18K
$ 178.43
10
dotmoovs
dotmoovs
MOOV
$ 0.00022911
+0.08%
-0.00%
-2.84%
$ 229.11K
$ 8.34K
11
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00013494
0.00%
-0.00%
+0.04%
$ 220.98K
$ 313.93
12
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00020153
0.00%
+0.12%
+62.21%
$ 191.03K
$ 923.48
13
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00124416
-0.06%
+0.02%
+4.28%
$ 119.92K
$ 69.14
14
Runwago
Runwago
RUNWAGO
$ 0.00206971
+7.82%
+0.02%
+1.41%
$ 106.23K
$ 632.15
15
Athledium
Athledium
AEM
$ 0.01785534
+0.28%
+0.09%
+18.97%
$ 53.59K
$ 968.01K
16
MixMarvel
MixMarvel
MIX
$ 1.56E-6
0.00%
+6.40%
+6.12%
$ 15.56K
--
17
SolNav AI
SolNav AI
SOLNAV
$ 9.455E-5
0.00%
-0.80%
-1.66%
$ 9.45K
--
18
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.00017558
-20.50%
--
-98.19%
$ 8.78K
$ 1.95
19
Force
Force
FRC
$ 0.0002156
0.00%
-0.19%
-0.51%
--
$ 20.24M
20
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004816
+0.04%
-0.04%
-0.29%
--
$ 116.61M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 20 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $37.24M
โทเค็น เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ ที่ติดตามบน MEXC นั้น IZE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 22.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 20 เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ ยอดนิยม รวมถึง GMT, GRND, SWEAT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $37.24M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เคลื่อนไหวเพื่อรับรายได้ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง