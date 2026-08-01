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ราคาปัจจุบัน Andy on SOL วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ANDY เท่ากับ 51,358 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANDY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Andy on SOL วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ANDY เท่ากับ 51,358 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANDY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Andy on SOL ราคา (ANDY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ANDY เป็น USD

$0.00005419
$0.00005419$0.00005419
+2.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Andy on SOL (ANDY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:15:00 (UTC+8)

ราคา Andy on SOL วันนี้

ราคาปัจจุบัน Andy on SOL (ANDY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ANDY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ANDY.

Andy on SOL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 51,358 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 945.99M ANDY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ANDY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.051211 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ANDY เคลื่อนไหว -0.72% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Andy on SOL (ANDY) ข้อมูลการตลาด

$ 51.36K
$ 51.36K$ 51.36K

--
----

$ 51.36K
$ 51.36K$ 51.36K

945.99M
945.99M 945.99M

945,989,548.055281
945,989,548.055281 945,989,548.055281

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Andy on SOL คือ $ 51.36K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ANDY คือ 945.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 945989548.055281 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 51.36K

ประวัติราคา Andy on SOL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051211
$ 0.051211$ 0.051211

$ 0
$ 0$ 0

-0.72%

+0.83%

+1.31%

+1.31%

ประวัติราคา Andy on SOL (ANDY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Andy on SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Andy on SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Andy on SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Andy on SOL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.83%
30 วัน$ 0+0.63%
60 วัน$ 0+2.05%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Andy on SOL

การคาดการณ์ราคา Andy on SOL (ANDY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ANDY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Andy on SOL (ANDY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Andy on SOL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Andy on SOL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ANDY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Andy on SOL

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เกี่ยวกับ Andy on SOL

ราคาปัจจุบันของ Andy on SOL (ANDY) คือเท่าไร?

ราคาสดคือ ฿ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.83% โดยตัวเลขนี้จะถูกคำนวณใหม่ทุกๆ ไม่กี่วินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับการซื้อขายแบบเรียลไทม์ในตลาดโลก

มีโทเค็น ANDY จำนวนเท่าไรที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในระบบ?

ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนของ ANDY คือ 945989548.055281 ซึ่งแสดงถึงจำนวนที่ประชาชนถือครองอยู่ในขณะนี้ ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนส่งผลต่อการกำหนดราคาและมูลค่าตามราคาตลาด โดยเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

ปัจจุบันมีผู้ถือครอง Andy on SOL กี่คน?

คาดว่ามีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันของ ANDY ประมาณ -- คนในเครือข่ายที่รองรับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในระยะยาวต่อสินทรัพย์นั้นๆ

มูลค่าตามราคาตลาดของ Andy on SOL วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1658479.40495664272000 ทำให้ Andy on SOL อยู่ในอันดับที่ #6927 ของโลก มูลค่าตามราคาตลาดช่วยให้นักลงทุนเข้าใจขนาดและระดับความเจริญเต็มที่ของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ

วันนี้ ANDY ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสัมพันธ์กับสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของนักเทรดที่มากขึ้น

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดของ Andy on SOL?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดที่อยู่ที่ 0.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากความรู้สึกของตลาด พฤติกรรมของนักลงทุน ผลประกอบการในหมวดหมู่ของ Solana Ecosystem,Meme,The Boy’s Club และข่าวสารอัปเดตจากระบบนิเวศของ -- ข่าวด่วนหรือความสนใจในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นก็อาจมีส่วนช่วยเช่นกัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Andy on SOL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:15:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Andy on SOL (ANDY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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