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โทเค็น Robinhood Chain Meme ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Robinhood Chain Meme เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06995
-0.14%
-0.11%
+0.20%
$ 11.92B
$ 33.51M
2
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1372
-0.29%
+0.07%
-3.99%
$ 137.14M
$ 1.33M
3
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.072783
+0.08%
+0.00%
-3.37%
$ 73.51M
$ 4.41M
4
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007934
-0.16%
-0.34%
-6.08%
$ 54.93M
$ 79.63M
5
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000999
-0.30%
-1.57%
-3.47%
$ 42.11M
$ 478.89M
6
Purr
Purr
PURR
$ 0.06813
-0.16%
+1.44%
+3.99%
$ 40.54M
$ 825.82K
7
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009476
+0.08%
-2.17%
-6.39%
$ 37.17M
$ 632.23B
8
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.007364
-0.17%
-16.61%
-22.70%
$ 29.50M
$ 15.60M
9
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02921962
+0.08%
+0.00%
+48.61%
$ 29.22M
$ 5.96M
10
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010068
-0.38%
-2.18%
-19.50%
$ 23.36M
$ 55.42M
11
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005718
+1.60%
-4.55%
+7.72%
$ 19.17M
$ 3.78T
12
What IF
What IF
IF
$ 0.02003888
-0.93%
+0.44%
+58.85%
$ 18.21M
$ 2.26M
13
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
14
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.00332793
+2.60%
-0.16%
-22.72%
$ 3.33M
$ 304.19K
15
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00251351
-1.98%
-0.03%
+4.61%
$ 2.51M
$ 965.34
16
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00613243
+1.98%
-0.15%
+11.52%
$ 2.38M
$ 81.96K
17
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003084
-0.03%
-1.00%
-12.81%
$ 2.24M
$ 18.12B
18
Swappy
Swappy
SWAPPY
$ 0.00183199
+12.79%
-0.30%
+34.60%
$ 1.83M
$ 1.09M
19
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00154708
-10.57%
+0.15%
+33.44%
$ 1.42M
$ 181.83K
20
Robin Hood
Robin Hood
FOX
$ 0.00115358
-0.51%
+0.18%
+242.28%
$ 1.13M
$ 262.66K
21
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.63E-6
-2.59%
-3.90%
-18.07%
$ 1.10M
--
22
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.00085275
-1.76%
+0.08%
-28.00%
$ 841.16K
$ 136.75K
23
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00079794
-1.47%
-0.13%
-21.61%
$ 797.92K
$ 58.47K
24
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00066586
0.00%
+0.21%
-15.93%
$ 665.86K
$ 80.57K
25
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.00066836
-3.84%
-0.02%
-26.54%
$ 660.23K
$ 29.87K
26
NINEHOOD
NINEHOOD
NINEHOOD
$ 0.00046167
+2.73%
+0.16%
+150.34%
$ 461.63K
$ 162.42K
27
Throbbin
Throbbin
THROBBIN
$ 0.00045033
-0.49%
-0.17%
+15.52%
$ 425.92K
$ 56.16K
28
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00036577
+2.63%
-0.04%
-68.82%
$ 365.77K
$ 34.84K
29
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00039521
+2.52%
-0.02%
-18.70%
$ 361.09K
$ 61.77K
30
SLIPPY
SLIPPY
SLIPPY
$ 0.00031554
+0.09%
+0.10%
+115.87%
$ 315.52K
$ 20.85K
31
this is not a website
this is not a website
WEBSITE
$ 0.00029684
-0.92%
+0.50%
+99.91%
$ 277.75K
$ 87.99K
32
Your Bag
Your Bag
BAG
$ 0.00028038
-6.12%
+0.04%
+3.34%
$ 275.24K
$ 194.92K
33
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.00030518
+0.92%
+0.11%
+19.62%
$ 247.36K
$ 30.86K
34
Imagine
Imagine
IMAGINE
$ 0.00024139
+4.87%
+0.67%
+154.95%
$ 241.39K
$ 93.27K
35
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 2.38E-6
0.00%
-0.60%
-45.29%
$ 238.24K
--
36
Saitama in Hood
Saitama in Hood
SAITAMA
$ 0.00023306
+5.84%
+0.02%
+5.84%
$ 233.12K
$ 44.72K
37
Crypto Paradise
Crypto Paradise
SEAL
$ 0.00226225
+0.09%
+0.05%
+31.49%
$ 226.22K
$ 6.81K
38
The Office Dog
The Office Dog
YORK
$ 2.22E-6
0.00%
+2.40%
-2.20%
$ 222.01K
--
39
Peeps
Peeps
PEEPS
$ 0.0002205
-1.96%
-0.06%
+11.20%
$ 220.48K
$ 1.24K
40
Vibing Cat
Vibing Cat
VIBE CAT
$ 0.00023537
-3.37%
+0.10%
-6.83%
$ 208.34K
$ 12.85K
41
Cashcat Strategy
Cashcat Strategy
CATSTR
$ 0.00020463
+3.53%
-0.13%
-47.93%
$ 204.63K
$ 16.82K
42
The Green Bull
The Green Bull
VLAD
$ 0.00020304
+0.02%
+0.05%
+8.34%
$ 203.04K
$ 806.01
43
watch it grow
watch it grow
SEEDCOIN
$ 0.00019781
+2.45%
+0.20%
-45.99%
$ 197.81K
$ 46.12K
44
Pooch
Pooch
POOCH
$ 0.00018459
+0.05%
-0.28%
-41.50%
$ 184.58K
$ 5.40K
45
Cooper
Cooper
COOPER
$ 0.00018873
+4.70%
-0.00%
+176.65%
$ 183.72K
$ 20.38K
46
URU
URU
URU
$ 0.00029998
-0.15%
+0.03%
-56.22%
$ 182.99K
$ 1.50K
47
Dog on Wire
Dog on Wire
DOW
$ 0.0001664
0.00%
-0.25%
+110.66%
$ 163.30K
$ 81.35K
48
Apes Together Strong
Apes Together Strong
APES
$ 0.00016277
-0.04%
-0.02%
+10.15%
$ 162.77K
$ 355.89
49
Send It Larry
Send It Larry
LARRY
$ 0.00016063
+0.32%
+0.22%
+24.60%
$ 160.06K
$ 27.95K
50
Bull
Bull
BULL
$ 0.000153
+0.59%
+13.35%
+9.93%
$ 152.79K
$ 391.47M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Robinhood Chain Meme คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Robinhood Chain Meme เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 127 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $12.47B
โทเค็น Robinhood Chain Meme ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Robinhood Chain Meme ที่ติดตามบน MEXC นั้น BULL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Robinhood Chain Meme กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 127 Robinhood Chain Meme ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Robinhood Chain Meme ยอดนิยม รวมถึง DOGE, WIF, DOGO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Robinhood Chain Meme คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Robinhood Chain Meme ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $12.47B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Robinhood Chain Meme นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง