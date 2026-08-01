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ราคาปัจจุบัน MetFi วันนี้ คือ 0.00880203 USD มูลค่าตลาด METFI เท่ากับ 2,888,385 USD ติดตามการอัปเดตราคา METFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MetFi วันนี้ คือ 0.00880203 USD มูลค่าตลาด METFI เท่ากับ 2,888,385 USD ติดตามการอัปเดตราคา METFI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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MetFi ราคา (METFI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 METFI เป็น USD

$0.00884424
$0.00884424$0.00884424
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MetFi (METFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-03 05:41:32 (UTC+8)

ราคา MetFi วันนี้

ราคาปัจจุบัน MetFi (METFI) วันนี้ $ 0.00880203, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน METFI เป็น USD คือ $ 0.00880203 ต่อ METFI.

MetFi มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,888,385 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 328.11M METFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา METFI เทรดระหว่าง $ 0.00857993 (ต่ำ) กับ $ 0.00881397 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 5.7 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00855623

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น METFI เคลื่อนไหว -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.32K.

MetFi (METFI) ข้อมูลการตลาด

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

$ 2.32K
$ 2.32K$ 2.32K

$ 3.96M
$ 3.96M$ 3.96M

328.11M
328.11M 328.11M

449,856,545.7126848
449,856,545.7126848 449,856,545.7126848

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MetFi คือ $ 2.89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.32K อุปทานหมุนเวียนของ METFI คือ 328.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 449856545.7126848 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.96M

ประวัติราคา MetFi USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00857993
$ 0.00857993$ 0.00857993
ต่ำสุด 24h
$ 0.00881397
$ 0.00881397$ 0.00881397
สูงสุด 24h

$ 0.00857993
$ 0.00857993$ 0.00857993

$ 0.00881397
$ 0.00881397$ 0.00881397

$ 5.7
$ 5.7$ 5.7

$ 0.00855623
$ 0.00855623$ 0.00855623

-0.13%

+2.11%

+0.76%

+0.76%

ประวัติราคา MetFi (METFI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MetFi เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001823
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MetFi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020192869
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MetFi เป็น USD เท่ากับ $ -0.0038457442
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MetFi เป็น USD เท่ากับ $ -5.2604278269342215

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0001823+2.11%
30 วัน$ -0.0020192869-22.94%
60 วัน$ -0.0038457442-43.69%
90 วัน$ -5.2604278269342215-0.99%

การคาดการณ์ราคา MetFi

การคาดการณ์ราคา MetFi (METFI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ METFI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MetFi (METFI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MetFi อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MetFi จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา METFI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MetFi

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ MetFi

MetFi เป็นองค์กรอิสระแบบกระจายศูนย์ (DAO) ที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงบริษัทสตาร์ทอัพด้าน Web3 และเมตาเวิร์สที่มีศักยภาพในระยะเริ่มต้น โดยแบ่งปันผลกำไรให้กับชุมชน เป็นระบบนิเวศด้านประโยชน์ของ NFT ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อ NFT เพื่อรับสิทธิ์เข้าถึงโครงการที่มีแนวโน้มเติบโตสูง MetFi มุ่งมั่นที่จะกลายเป็นผู้บ่มเพาะชั้นนำของโลกสำหรับโครงการด้านเมตาเวิร์ส, AI และ Web3 พร้อมแบ่งปันผลตอบแทนให้กับชุมชนของตน

ราคาปัจจุบันของ MetFi คือเท่าไร?

ราคาสดของ MetFi (METFI) คือ ฿0.2842881345926147478000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

MetFi ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน MetFi อยู่ในอันดับที่ #1927 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿93289114.40148347010000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ METFI มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ METFI คือ 328110816.1111054 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ MetFi เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MetFi เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.2771147445118016018000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.2846737729427494122000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

MetFi ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

MetFi เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿184.098709863282000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.2763492814550016398000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ METFI ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ MetFi?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 2.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Governance การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MetFi

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-03 05:41:32 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MetFi (METFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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