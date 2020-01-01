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โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos zkEVM ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Cronos zkEVM เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,135.02
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.463
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04765
+0.25%
+0.19%
+0.78%
$ 2.14B
$ 1.55M
5
Veno USD
Veno USD
VUSD
$ 4.32
+0.70%
+0.04%
+1.41%
$ 11.24M
$ 12.23K
6
Veno ETH
Veno ETH
VETH
$ 8,025.12
+0.61%
+0.04%
+1.17%
$ 2.47M
$ 253.76
7
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.0009019
+0.47%
+0.01%
+0.36%
$ 2.13M
$ 2.32K
8
Wrapped zkCRO
Wrapped zkCRO
WZKCRO
$ 0.24501
+0.61%
+0.03%
+2.57%
$ 1.77M
$ 21.49K
9
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.346E-5
-0.09%
+2.40%
-0.30%
$ 693.16K
--
10
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010261
0.00%
-0.00%
+0.56%
$ 42.58K
$ 53.05

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos zkEVM คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos zkEVM เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $90.58B
โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos zkEVM ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Cronos zkEVM ที่ติดตามบน MEXC นั้น $H2 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Cronos zkEVM กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 ระบบนิเวศ Cronos zkEVM ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos zkEVM ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Cronos zkEVM คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Cronos zkEVM ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $90.58B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Cronos zkEVM นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง