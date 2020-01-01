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โทเค็น ฟอร์กของ Bitcoin ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ฟอร์กของ Bitcoin เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 203.9
-0.05%
+0.10%
-4.27%
$ 4.09B
$ 2.73K
2
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 15.33
+0.46%
-1.79%
+7.56%
$ 307.85M
$ 6.03K
3
XEC
XEC
XEC
$ 0.000006372
-0.22%
-2.63%
-6.22%
$ 127.53M
$ 9.63B
4
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0.233797
0.00%
--
0.00%
$ 4.09M
$ 58.98
5
Shaicoin
Shaicoin
SHA
$ 0.01372492
0.00%
-0.38%
-51.98%
$ 58.29K
$ 1.70K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ฟอร์กของ Bitcoin คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ฟอร์กของ Bitcoin เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 5 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $4.53B
โทเค็น ฟอร์กของ Bitcoin ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ฟอร์กของ Bitcoin ที่ติดตามบน MEXC นั้น BCH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ฟอร์กของ Bitcoin กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 5 ฟอร์กของ Bitcoin ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ฟอร์กของ Bitcoin ยอดนิยม รวมถึง BCH, BSV, XEC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ฟอร์กของ Bitcoin คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ฟอร์กของ Bitcoin ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $4.53B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ฟอร์กของ Bitcoin นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง