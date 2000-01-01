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โทเค็น กีฬา ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม กีฬา เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01245
-0.24%
-1.04%
-4.46%
$ 129.43M
$ 8.97M
2
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03002
+0.03%
-1.89%
-1.89%
$ 50.15M
$ 1.82M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3457
-0.09%
+0.32%
+2.10%
$ 35.99M
$ 169.72K
4
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.077
-0.37%
+0.00%
-1.37%
$ 19.66M
$ 6.21K
5
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.4974
-0.28%
-1.34%
-1.17%
$ 12.68M
$ 37.65K
6
OG
OG
OG
$ 2.519
-0.40%
-0.63%
-3.34%
$ 11.86M
$ 20.83K
7
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.20773
0.00%
+0.08%
+16.00%
$ 11.46M
$ 86.28K
8
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.004253
-0.86%
-2.56%
+14.70%
$ 8.73M
$ 19.97M
9
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4802
+0.10%
-0.80%
-7.61%
$ 7.75M
$ 109.57K
10
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.919529
+0.34%
-0.02%
-6.29%
$ 7.61M
$ 1.78M
11
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4699
-0.23%
-0.78%
-2.87%
$ 7.56M
$ 133.64K
12
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8467
+0.02%
-1.19%
-1.69%
$ 7.34M
$ 65.59K
13
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3179
-0.50%
-0.63%
-3.38%
$ 6.78M
$ 201.95K
14
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2627
-0.04%
-0.15%
-2.56%
$ 6.64M
$ 290.86K
15
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01267743
-0.03%
+0.01%
-2.23%
$ 5.69M
$ 2.23K
16
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4308
+0.26%
-0.83%
-4.51%
$ 5.58M
$ 121.62K
17
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3535
+0.03%
-0.51%
-3.99%
$ 4.78M
$ 151.70K
18
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3035
+0.33%
-0.26%
-3.28%
$ 4.74M
$ 188.91K
19
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.346
-0.09%
-0.52%
-3.87%
$ 4.55M
$ 154.06K
20
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033989
0.00%
-0.00%
-3.06%
$ 4.55M
$ 10.59K
21
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02329
+0.35%
-22.31%
+6.04%
$ 4.13M
$ 13.45M
22
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1652
+0.92%
+0.80%
-1.32%
$ 3.68M
$ 366.06K
23
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2654
+0.04%
-0.23%
-1.71%
$ 3.61M
$ 206.03K
24
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2053
+0.10%
-0.63%
-3.43%
$ 2.55M
$ 262.01K
25
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.213093
+0.69%
0.00%
-3.00%
$ 1.80M
$ 220.31K
26
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.07042
-0.38%
-1.24%
-12.06%
$ 1.33M
$ 689.47K
27
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.008109
-0.07%
-3.62%
-20.73%
$ 1.31M
$ 10.13M
28
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281648
0.00%
+0.14%
-0.29%
$ 1.28M
$ 254.80
29
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2038
-0.15%
-0.44%
-5.30%
$ 1.18M
$ 272.30K
30
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.654E-5
0.00%
-0.70%
-5.49%
$ 1.10M
--
31
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07792
+0.41%
-1.96%
-5.80%
$ 1.02M
$ 707.47K
32
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.076005
+0.20%
-0.10%
-33.00%
$ 1.02M
$ 1.05M
33
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.154129
+1.04%
-0.02%
-13.27%
$ 970.19K
$ 56.60K
34
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.061609
-0.45%
+0.03%
+0.22%
$ 815.33K
$ 63.91K
35
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.096395
-0.40%
-0.01%
-3.87%
$ 790.45K
$ 31.46K
36
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.121361
-0.28%
-0.04%
-16.77%
$ 586.19K
$ 90.77K
37
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.07147
+0.24%
+0.01%
-0.04%
$ 561.02K
$ 263.97K
38
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.19118
-1.07%
-0.07%
-20.07%
$ 471.42K
$ 113.01K
39
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.052598
-0.17%
-0.00%
+0.28%
$ 407.62K
$ 124.05K
40
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05326
-0.30%
-0.38%
-0.26%
$ 407.35K
$ 998.38K
41
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.152769
+0.23%
+0.04%
+0.85%
$ 397.19K
$ 81.55K
42
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.102915
+0.22%
-0.04%
-20.63%
$ 383.87K
$ 93.34K
43
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.05929
-0.44%
-1.72%
-7.99%
$ 378.41K
$ 919.85K
44
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00118116
0.00%
-0.01%
-11.59%
$ 368.24K
$ 386.58
45
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.053236
+0.24%
-0.00%
-2.02%
$ 364.64K
$ 9.36K
46
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
0.00%
$ 334.92K
$ 1.48
47
Step App
Step App
FITFI
$ 7.093E-5
+3.50%
-45.20%
-56.88%
$ 325.96K
--
48
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.01708
-0.35%
-9.77%
-17.80%
$ 308.00K
$ 2.88M
49
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1067
-1.02%
-0.09%
-0.37%
$ 304.98K
$ 500.34K
50
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.10083
+0.03%
+0.00%
-0.10%
$ 279.32K
$ 34.52K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น กีฬา คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น กีฬา เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 84 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $388.63M
โทเค็น กีฬา ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น กีฬา ที่ติดตามบน MEXC นั้น STATE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น กีฬา กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 84 กีฬา ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น กีฬา ยอดนิยม รวมถึง CHZ, FLOW, FB. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ กีฬา คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น กีฬา ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $388.63M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม กีฬา นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง