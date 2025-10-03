Ethena USDe (USDE) Tokenomics

Ethena USDe (USDE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Ethena USDe(USDE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:49:53 (UTC+8)
USD

Ethena USDe (USDE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ethena USDe(USDE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 14.82B
Totalt utbud:
$ 14.82B
Cirkulerande utbud
$ 14.82B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 14.82B
Högsta någonsin:
$ 1.0205
Lägsta någonsin:
$ 0.9772661240254116
Aktuellt pris:
$ 1.0002
Ethena USDe (USDE) Information

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'.

Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Officiell webbplats:
https://www.ethena.fi/
Whitepaper:
https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3

Ethena USDe (USDE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Ethena USDe (USDE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet USDE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många USDE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår USDE:s tokenomics, utforska USDE-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

