Tokenomika Ethena USDe (USDE)

Odkrijte ključne vpoglede v Ethena USDe (USDE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:44:05 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Ethena USDe (USDE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ethena USDe (USDE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 14.73B
$ 14.73B
Skupna ponudba:
$ 14.72B
$ 14.72B
Razpoložljivi obtok:
$ 14.72B
$ 14.72B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.73B
$ 14.73B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.0205
$ 1.0205
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.9772661240254116
$ 0.9772661240254116
Trenutna cena:
$ 1.0007
$ 1.0007

Informacije o Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'.

Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Uradna spletna stran:
https://www.ethena.fi/
Bela knjiga:
https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3

Tokenomika Ethena USDe (USDE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ethena USDe (USDE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov USDE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov USDE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko USDE, raziščite ceno žetona USDE v živo!

Zgodovina cen Ethena USDe (USDE)

Analiza zgodovine cen USDE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene USDE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal USDE? Naša stran za napovedovanje cen USDE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

