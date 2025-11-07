Ariva මිල (ARV)
-0.21%
+10.79%
+4.65%
+4.65%
Ariva (ARV) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ARV වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ARVහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00141842 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ARV පසුගිය පැය තුල, -0.21% කින්, පැය 24 තුල, +10.79% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +4.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Ariva හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 361.08K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 72.55B සමඟින් ARV හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 93639999939.04 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 466.02K කි.
අද දිනය තුළ, Arivaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Arivaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Arivaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Arivaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+10.79%
|දින 30 යි
|$ 0
|-17.99%
|දින 60 යි
|$ 0
|-15.76%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.
Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.
ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.
ArivaARV හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ARV ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
