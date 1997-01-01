|දැන්වීම්කරු
|මිල
|තිබන/සීමාව
|ගෙවීම් ක්රමය
වෙළඳාමගාස්තුව 0% යි
පියවර තුනකින් P2P ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කර, ගාස්තු රහිතව ක්රිප්ටෝ මිලදී ගන්න!
1. ඔබේ දැන්වීම තෝරන්න
කැමති මිල සහ ගෙවීම් ක්රමය සහිත දැන්වීම තෝරන්න. ඇණවුම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඔබ මිලදී ගන්නා ප්රමාණය සහ ගනුදෙනු මුදල් ප්රමාණය ඇතුළත් කරන්න.
2. විකුණුම්කරුට ගෙවන්න
යෝජිත ගෙවීම් ක්රම හරහා විකුණුම්කරු වෙත මුදල් යවන්න. Fiat ගනුදෙනුව සම්පූර්ණ කර, MEXC P2P මත [මාරු කිරීම සම්පූර්ණයි, විකුණුම්කරුට දැනුම් දෙන්න] ක්ලික් කරන්න. MEXC කිසිදු ගාස්තුවක් අය නොකරයි.
3. ඔබේ ක්රිප්ටෝ ලබා ගන්න
ගෙවීම ලැබීමෙන් පසු විකුණුම්කරු ක්රිප්ටෝ නිකුත් කරයි. ඔබට ලැබුණු ක්රිප්ටෝ බැලීමට Fiat ගිණුම වෙත යන්න.
නිති අසන පැණ