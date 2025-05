pumpBTC (PUMP) යනු කුමක්ද

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

MEXC වෙතින් pumpBTC ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ pumpBTC ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PUMP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ pumpBTC ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ pumpBTC මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

pumpBTC මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ pumpBTC,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PUMP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ pumpBTCමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

pumpBTC මිල ඉතිහාසය

PUMPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PUMPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ pumpBTC මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

pumpBTC (PUMP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

pumpBTC මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් pumpBTC MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PUMP දේශීය මුදල් වෙත

1PUMP සිට VNDවෙත ₫ 1,812.56229 1PUMP සිට AUDවෙත A$ 0.1102764 1PUMP සිට GBPවෙත £ 0.0530175 1PUMP සිට EURවෙත € 0.0629141 1PUMP සිට USDවෙත $ 0.07069 1PUMP සිට MYRවෙත RM 0.3025532 1PUMP සිට TRYවෙත ₺ 2.7342892 1PUMP සිට JPYවෙත ¥ 10.3058951 1PUMP සිට RUBවෙත ₽ 5.6863036 1PUMP සිට INRවෙත ₹ 6.0383398 1PUMP සිට IDRවෙත Rp 1,158.8522736 1PUMP සිට KRWවෙත ₩ 98.591343 1PUMP සිට PHPවෙත ₱ 3.9367261 1PUMP සිට EGPවෙත £E. 3.5458104 1PUMP සිට BRLවෙත R$ 0.3972778 1PUMP සිට CADවෙත C$ 0.0982591 1PUMP සිට BDTවෙත ৳ 8.5944902 1PUMP සිට NGNවෙත ₦ 113.104 1PUMP සිට UAHවෙත ₴ 2.933635 1PUMP සිට VESවෙත Bs 6.50348 1PUMP සිට PKRවෙත Rs 19.9232696 1PUMP සිට KZTවෙත ₸ 36.1211762 1PUMP සිට THBවෙත ฿ 2.3476149 1PUMP සිට TWDවෙත NT$ 2.1327173 1PUMP සිට AEDවෙත د.إ 0.2594323 1PUMP සිට CHFවෙත Fr 0.0586727 1PUMP සිට HKDවෙත HK$ 0.551382 1PUMP සිට MADවෙත .د.م 0.6567101 1PUMP සිට MXNවෙත $ 1.3706791

pumpBTC සම්පත්

pumpBTC පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: pumpBTC පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද pumpBTC (PUMP) හි මිල කීයද? pumpBTC (PUMP)හි සජීවී මිල 0.07069 USD වේ. pumpBTC (PUMP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? pumpBTC හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 20.15M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PUMPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.07069 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. pumpBTC (PUMP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? pumpBTC (PUMP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 285.00M USD වේ. pumpBTC (PUMP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, pumpBTC (PUMP) හි ඉහළම මිල 0.29652 USD වේ. pumpBTC (PUMP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? pumpBTC (PUMP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 470.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.