පූර්ව ලැයිස්තුගත කිරීමේ ලක්ෂ්යයන් යනු ව්යාපෘති කණ්ඩායම තවමත් උපරිම සැපයුම සහ අනෙකුත් විස්තර වැනි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවසන් කර නොමැති විශේෂ පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳාමකි. මෙම ටෝකන් කලින් තීරණය කළ උපරිම සැපයුමක් මත පදනම්ව ලකුණු ලෙස වෙළඳාම් කරනු ලැබේ. ව්යාපෘති කණ්ඩායම නිල වශයෙන් ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව හෙළිදරව් කළ පසු, සම්පූර්ණ ඇණවුමේ මුදල නොවෙනස්ව පවතින බව සහතික කරන අතරම, වේදිකාව සැබෑ උපරිම සැපයුමට අනුව ඔබේ පිරවූ ඇණවුම්වල ප්රමාණය හා මිල සමානුපාතිකව සකස් කරනු ඇත. එවිට ඔබට නිල පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳ ව්යාපෘතියේ ඔබගේ ගැළපුම් ඇණවුම් සමාලෝචනය කර පියවීම සඳහා සූදානම් විය හැකිය.