පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳාම පවත්වන්නේ කෙසේද?

1
ඇණවුම නිර්මාණය කරන්න
අවශ්‍ය ටෝකනය තෝරන්න, [Create Order]ක්ලික් කර, [Buy] ටැබය තෝරන්න. මීළඟට, මිලදී ගැනීමේ ඇණවුමක් කිරීමට ප්‍රමාණය සහ මිල ඇතුළත් කරන්න.
2
ඇණවුම් ගළපන්න
විකුණුම්කරුවෙකු ඔබේ ඇණවුමට ගැළපෙන තෙක් රැඳී සිටින්න. විකුණුම්කරුවෙකු ඔබේ ඇණවුම පිළිගත් පසු, පියවීමේ වේලාවේදී ඔබේ ටෝකන ලැබීමට රැඳී සිටින්න.
3
ඇණවුම් පියවීම
පියවීමේ වේලාවේදී ඔබට විකුණුම්කරුගෙන් ටෝකන ලැබෙනු ඇත. එසේ නොමැතිනම්, වේදිකාව ඔබේ ඇණවුම් මුදල් ප්‍රමාණය ආපසු ගෙවා සුදුසු වන්දි ලබා දෙනු ඇත.
1
ඇණවුම තෝරන්න
ඔබට අවශ්‍ය මිල සහ ටෝකන ප්‍රමාණයට ගැළපෙන MEXC පූර්ව-වෙළඳපොළෙහි පවතින විකුණුම් ඇණවුමක් සොයන්න.
2
ඇණවුම් ගළපන්න
ප්‍රමාණය සහ මිල ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කරන්න, පසුව [Buy] ක්ලික් කර ඔබේ මිලදී ගැනීම තහවුරු කරන්න.
3
ඇණවුම් පියවීම
විකිණුම්කරු නිශ්චිත කාලය තුළ පියවීම සම්පූර්ණ කළහොත්, ඔබ මිලදී ගත් ටෝකන ඔබට ලැබෙනු ඇත. එසේ නොමැතිනම්, වේදිකාව ඔබේ ඇණවුම් මුදල් ප්‍රමාණය ආපසු ගෙවා සුදුසු වන්දි ලබා දෙනු ඇත.
1
ඇණවුම නිර්මාණය කරන්න
අවශ්‍ය ටෝකනය තෝරන්න,[Create Order] ක්ලික් කර, [Sell] ටැබය තෝරන්න. මීළඟට, විකුණුම් ඇණවුමක් කිරීමට ප්‍රමාණය සහ මිල ඇතුළත් කරන්න. ඇණවුම යොමු කර අදාළ මුදල් ප්‍රමාණය ගෙවන්න (ඇපකරය ඇතුළුව).
2
ඇණවුම් ගළපන්න
ගැණුම්කරුවෙකු ඔබේ ඇණවුමට ගැළපෙන තෙක් රැඳී සිටින්න. විකුණුම්කරුවෙකු ඔබේ ඇණවුම පිළිගත් පසු, පියවීමේ කාල සීමාව තුළ ටෝකන ලබා දීමට සූදානම් වන්න.
3
ඇණවුම් පියවීම
පියවීමේ වේලාවට පෙර ලබා දීමට ප්‍රමාණවත් ටෝකන ඔබේ තත්කාල ගනුදෙනු ගිණුමේ ඇති බවට වග බලා ගන්න. එසේ නොමැති නම්, ඔබේ ඇපකරය අහිමි වනු ඇත.
1
ඇණවුම තෝරන්න
ඔබට අවශ්‍ය මිල සහ ටෝකන ප්‍රමාණයට ගැළපෙන MEXC පූර්ව-වෙළඳපොළෙහි පවතින මිලදී ගැනීමේ ඇණවුමක් සොයන්න.
2
ඇණවුම් ගළපන්න
ප්‍රමාණය සහ මිල ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කරන්න, පසුව [Sell] ක්ලික් කර අදාළ මුදල් ප්‍රමාණය ගෙවීමට ඔබේ විකිණීම තහවුරු කරන්න (ඇපකරය ඇතුළුව).
3
ඇණවුම් පියවීම
පියවීමේ වේලාවට පෙර ලබා දීමට ප්‍රමාණවත් ටෝකන ඔබේ තත්කාල ගනුදෙනු ගිණුමේ ඇති බවට වග බලා ගන්න. එසේ නොමැති නම්, ඔබේ ඇපකරය අහිමි වනු ඇත.

නිතර අසන ප්‍රශ්න

පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳාම යනු කුමක්ද?

MEXC හි පූර්ව-වෙළඳපොළ වෙළඳාම යනු විශේෂ සාමාන්‍ය මිලදී ගැනුම් (OTC) සේවාවකි. එය හුවමාරුවේ නිල වශයෙන් ලැයිස්තුගත කිරීමට පෙර නව ක්‍රිප්ටෝ ටෝකන වෙළඳාම් කිරීමට ආයෝජකයින්ට ඉඩ සලසයි. ගැණුම්කරුවන්ට සහ විකුණුම්කරුවන්ට තම අවශ්‍ය මිල සහ පරිමාව තෝරා ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ වෙළඳාම් ගළපා ගත හැක. මෙය මුලින් පැමිණෙන ආයෝජකයින්ට වාසියක් ලබා දෙයි.