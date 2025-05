USDCoin (USDC) යනු කුමක්ද

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

MEXC වෙතින් USDCoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ USDCoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට USDC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ USDCoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ USDCoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

USDCoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ USDCoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. USDC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ USDCoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

USDCoin මිල ඉතිහාසය

USDCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් USDCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ USDCoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

USDCoin (USDC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

USDCoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් USDCoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

USDC දේශීය මුදල් වෙත

1USDC සිට VNDවෙත ₫ 25,633.3077 1USDC සිට AUDවෙත A$ 1.549535 1USDC සිට GBPවෙත £ 0.749775 1USDC සිට EURවෙත € 0.889733 1USDC සිට USDවෙත $ 0.9997 1USDC සිට MYRවෙත RM 4.278716 1USDC සිට TRYවෙත ₺ 38.728378 1USDC සිට JPYවෙත ¥ 145.766257 1USDC සිට RUBවෙත ₽ 80.325895 1USDC සිට INRවෙත ₹ 85.524335 1USDC සිට IDRවෙත Rp 16,661.660002 1USDC සිට KRWවෙත ₩ 1,398.18042 1USDC සිට PHPවෙත ₱ 55.773263 1USDC සිට EGPවෙත £E. 50.154949 1USDC සිට BRLවෙත R$ 5.628311 1USDC සිට CADවෙත C$ 1.389583 1USDC සිට BDTවෙත ৳ 121.233619 1USDC සිට NGNවෙත ₦ 1,599.52 1USDC සිට UAHවෙත ₴ 41.447562 1USDC සිට VESවෙත Bs 91.9724 1USDC සිට PKRවෙත Rs 280.885709 1USDC සිට KZTවෙත ₸ 510.306862 1USDC සිට THBවෙත ฿ 33.379983 1USDC සිට TWDවෙත NT$ 30.170946 1USDC සිට AEDවෙත د.إ 3.668899 1USDC සිට CHFවෙත Fr 0.829751 1USDC සිට HKDවෙත HK$ 7.79766 1USDC සිට MADවෙත .د.م 9.327201 1USDC සිට MXNවෙත $ 19.384183

USDCoin සම්පත්

USDCoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න: