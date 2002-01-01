Meme+
මීම් කාසි යනු මොනවාද?
මීම් කාසි ක්රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයේ විනෝදාස්වාදය වැනි ය. අන්තර්ජාල සංස්කෘතිය, විහිළු සහ මීම්වලින් උපත ලද ඒවා බොහෝ විට ආරම්භ වන්නේ ඕනෑම දෙයකින් ආනුභාව ලත් සෙල්ලක්කාර, නිහතමානී ටෝකන ලෙස ය. උදාහරණයක් ලෙස, ජනප්රිය සුනඛ පින්තූරයක් උණුසුම්ම මීම් කාසි
DOGE
ලෙසට, මෙන්ම
CHILLGUY
වැනි යම් ප්රවණතා අන්තර්ජාල මීම් ලෙසටත් පත් විය.
මීම් කාසි ඒවායෙහි හාස්ය මූලය නොතකා, මිල වෙනස්වීම් සහ උද්දීපනය සඳහා ප්රසිද්ධය. ඒවා BTC වැනි ස්ථාපිත ක්රිප්ටෝ මුදල් වැනි දේවල් හා සමාන උපයෝගිතාව හෝ දිගු කාලීන දැක්ම ලබා නොදෙන අතර, ඒවායෙහි පැවැත්ම ප්රජාව සහ ඔවුන් ලබා දෙන රළු ගමන මත රඳා පවතියි. ඔබ මෙහි සිටින්නේ මීම් සඳහා හෝ මීළඟ විශාල දේ ග්රහණය කර ගැනීම යන කවරක් සඳහා වුවද, මීම් කාසි යනු ක්රිප්ටෝ භූදර්ශනයේ විනෝදජනක සහ අනපේක්ෂිත කොටසකි.
