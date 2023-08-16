Loading...
MEXC Stock Futures: එ.ජ. කොටස්, Crypto බලගැන්වූ
ක්රිප්ටෝ ආන්තිකය ලෙස භාවිත කරමින් එ.ජ. කොටස් චලන වෙළඳාම් කරන්න—ශුන්ය බාධක, උපරිම නම්යශීලීභාවය
Stock Futures යුගල
විවිධ පරිශීලක අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අනාගතයේදී තවත් වෙළඳ යුගල එකතු කරනු ලැබේ.
පැය 24
පැය 48
පැය 72
මූලික ලක්ෂණ
අඩුම වෙළඳ ගාස්තු
US Stock Futures යුගලවල සාදන්නා 0.00% තරම් අඩුවෙන් සහ ගන්නා 0.00% තරම් අඩුවෙන් අතිශය තරඟකාරී වෙළඳ ගාස්තු අත්විඳින්න.
එ.ජ. සමඟ සමමුහුර්ත කර ඇත. වෙළඳ වේලාවන්
අව්යාජ වෙළඳ අත්දැකීමක් සඳහා සැබෑ එ.ජ. කොටස් වෙළඳපොළ සමඟ සමමුහුර්තව වෙළඳාම් කරන්න.
කර්මාන්ත-ප්රමුඛ වෙළඳපොළ ගැඹුර
පුළුල් ද්රවශීලතාව වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය අතරතුර ස්ථාවර මිලකරණය සහතික කරයි, වඩා හොඳ වෙළඳ ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ලිස්සා යාම අවම කරයි.
Perpetual Futures අත්දැකීම් සමඟ සංගත වේ
බාධාවකින් තොරව සංක්රාන්තිය—අමතර ඉගෙනුම් වක්රයක් නොමැතිව, Perpetual Futures හා සමාන වෙළඳ අතුරු මුහුණතක් සහ අත්දැකීමක්.
නිති අසන පැන
ප්ර1: අරමුදල් අනුපාතය අය කරන්නේ කෙසේද?
MEXC Stock Futures දැනට අරමුදල් ගාස්තු නිදහස් කරයි—රඳවා ගැනීමේ පිරිවැයක් නොමැත.
ප්ර2: PNL ගණනය කරන්නේ කෙසේද?
සූත්රය: PNL = (වසා දැමීමේ මිල - ඇතුළත් වීමේ මිල) × උත්තෝලනය × කොටස් ගණන × දිශාව (දිගු = +1, කෙටි = -1)
උදාහරණ:
1) දිගු ස්ථානයකින් ලැබෙන ලාභය: Apple (AAPL) හි 1 කොටසක් $100 කට මිලදී ගන්න (කොන්ත්රාත්තුවක් 1 කොටසක් නියෝජනය කරන්නේ යැයි උපකල්පනය කර), සහ $105 කට වසන්න. ලාභය = (105 - 100) × 1 × 1 = $5
2) කෙටි ස්ථානයකින් ලැබෙන ලාභය: Tesla (TSLA) හි 1 කොටසක් $200 කට විකුණන්න, සහ $195 කට වසන්න ලාභය = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
ප්ර3: ඈවර කිරීම ක්රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද?
MEXC ප්රධාන ධාරාවේ Perpetual Futures සමග සංගත අවදානම් කළමනාකරණ යාන්ත්රණයක් අනුගමනය කරයි:
1) පද්ධතිය නඩත්තු ආන්තික අනුපාතය අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරයි.
2) සාධාරණ මිල මත පදනම්ව ආන්තිකය ගණනය කෙරේ.
3) ආන්තික අනුපාතය පෙර සැකසූ ඈවර කිරීමේ සීමාවට වඩා පහත වැටේ නම්, විභව අලාභ සීමා කිරීම සඳහා පද්ධතිය ස්වයංක්රීයව ඈවර කිරීම ක්රියාත්මක කරනු ඇත.
ප්ර4: Stock Futures සඳහා සාධාරණ මිල තීරණය කරන්නේ කෙසේද?
සාධාරණ යටින් පවතින එ.ජ. කොටස්වල නවතම ගනුදෙනු මිල මත පදනම් වේ.
ප්ර5: Stock Futures සඳහා සහාය දක්වන ආන්තික මාදිලිය කුමක්ද?
හුදකලා ආන්තික ප්රකාරය පමණක් සහාය දක්වයි.
ප්ර6: වෙළඳපොළ වසා දැමීමේදී මට Stock Futures වෙළඳාම් කළ හැකිද?
වසා දැමීමේ කාල සීමා තුළ, පරිශීලකයින්ට පුරවා නොමැති ඇණවුම් අවලංගු කර ආන්තිකය එකතු කළ හැකි නමුත්, නව ඇණවුම් සිදු කිරීමට හෝ පවතින ස්ථාන වසා දැමීමට නොහැකිය. මිල අස්ථාවරත්වය නිසා ඇති විය හැකි අලාභ වළක්වා ගැනීම සඳහා, වෙළඳපොළ වැසීමට පෙර කොටස් වසා දැමීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. නිවාඩු දින ඇතුළුව, වෙළඳ වේලාවන් NYSE සහ NASDAQ කාල සටහන් සමඟ සමපාත වේ.
ප්ර7: Stock Futures ගනුදෙනු උත්තෝලනය සඳහා සහාය දක්වන්නේද?
MEXC Stock Futures 5x දක්වා උත්තෝලනය සඳහා සහාය දක්වයි. උත්තෝලන වෙළඳාම, ඈවර කිරීමේ හෝ සෘණ ශේෂයේ හැකියාව ඇතුළුව, විභව ලාභ සහ අවදානම් යන දෙකම වැඩි කරයි. උත්තෝලන අනුපාතයක් තෝරා ගැනීමේදී ප්රවේශම් වීමට පරිශීලකයින් දිරිමත් කරනු ලැබේ.
ප්ර8: කොටස් බෙදීම් හෝ ප්රතිලෝම බෙදීම්වලදී ස්ථාන හසුරුවන්නේ කෙසේද?
කොටස් බෙදීම්, ප්රතිලෝම බෙදීම් හෝ ලාභාංශ ගැළපීම්වලදී, අනපේක්ෂිත අස්ථාවරත්වය වැළැක්වීම සඳහා වේදිකාව විවෘත ස්ථානවල කලින් පියවීම් ආරම්භ කරනු ඇත. ගෙවීම් පියවීමෙන් පසු වෙළඳාම සාමාන්ය පරිදි නැවත ආරම්භ වේ. යාවත්කාලීන කිරීම් සඳහා නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කිරීමට පරිශීලකයින් දිරිමත් කරනු ලැබේ.