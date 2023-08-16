Loading...

MEXC Stock Futures: එ.ජ. කොටස්, Crypto බලගැන්වූ

ක්‍රිප්ටෝ ආන්තිකය ලෙස භාවිත කරමින් එ.ජ. කොටස් චලන වෙළඳාම් කරන්න—ශුන්‍ය බාධක, උපරිම නම්‍යශීලීභාවය

Stock Futures යුගල

විවිධ පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අනාගතයේදී තවත් වෙළඳ යුගල එකතු කරනු ලැබේ.
පැය 24
පැය 48
පැය 72

මූලික ලක්ෂණ

අඩුම වෙළඳ ගාස්තු

US Stock Futures යුගලවල සාදන්නා 0.00% තරම් අඩුවෙන් සහ ගන්නා 0.00% තරම් අඩුවෙන් අතිශය තරඟකාරී වෙළඳ ගාස්තු අත්විඳින්න.

එ.ජ. සමඟ සමමුහුර්ත කර ඇත. වෙළඳ වේලාවන්

අව්‍යාජ වෙළඳ අත්දැකීමක් සඳහා සැබෑ එ.ජ. කොටස් වෙළඳපොළ සමඟ සමමුහුර්තව වෙළඳාම් කරන්න.

කර්මාන්ත-ප්‍රමුඛ වෙළඳපොළ ගැඹුර

පුළුල් ද්‍රවශීලතාව වෙළඳපල අස්ථාවරත්වය අතරතුර ස්ථාවර මිලකරණය සහතික කරයි, වඩා හොඳ වෙළඳ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලිස්සා යාම අවම කරයි.

Perpetual Futures අත්දැකීම් සමඟ සංගත වේ

බාධාවකින් තොරව සංක්‍රාන්තිය—අමතර ඉගෙනුම් වක්‍රයක් නොමැතිව, Perpetual Futures හා සමාන වෙළඳ අතුරු මුහුණතක් සහ අත්දැකීමක්.

නිති අසන පැන

ප්‍ර1: අරමුදල් අනුපාතය අය කරන්නේ කෙසේද?

ප්‍ර2: PNL ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

ප්‍ර3: ඈවර කිරීම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද?

ප්‍ර4: Stock Futures සඳහා සාධාරණ මිල තීරණය කරන්නේ කෙසේද?

ප්‍ර5: Stock Futures සඳහා සහාය දක්වන ආන්තික මාදිලිය කුමක්ද?

ප්‍ර6: වෙළඳපොළ වසා දැමීමේදී මට Stock Futures වෙළඳාම් කළ හැකිද?

ප්‍ර7: Stock Futures ගනුදෙනු උත්තෝලනය සඳහා සහාය දක්වන්නේද?

ප්‍ර8: කොටස් බෙදීම් හෝ ප්‍රතිලෝම බෙදීම්වලදී ස්ථාන හසුරුවන්නේ කෙසේද?