Kaspa (KAS) යනු කුමක්ද

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

MEXC වෙතින් Kaspa ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kaspa ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KAS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Kaspa ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Kaspa මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Kaspa මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kaspa,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KAS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kaspaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kaspa මිල ඉතිහාසය

KASහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KASහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kaspa මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kaspa (KAS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kaspa මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kaspa MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KAS දේශීය මුදල් වෙත

1KAS සිට VNDවෙත ₫ 3,013.817499 1KAS සිට AUDවෙත A$ 0.18218545 1KAS සිට GBPවෙත £ 0.08815425 1KAS සිට EURවෙත € 0.10460971 1KAS සිට USDවෙත $ 0.117539 1KAS සිට MYRවෙත RM 0.50306692 1KAS සිට TRYවෙත ₺ 4.54758391 1KAS සිට JPYවෙත ¥ 17.160694 1KAS සිට RUBවෙත ₽ 9.45248638 1KAS සිට INRවෙත ₹ 10.05311067 1KAS සිට IDRවෙත Rp 1,926.86854416 1KAS සිට KRWවෙත ₩ 164.3900454 1KAS සිට PHPවෙත ₱ 6.55985159 1KAS සිට EGPවෙත £E. 5.89575624 1KAS සිට BRLවෙත R$ 0.66174457 1KAS සිට CADවෙත C$ 0.16337921 1KAS සිට BDTවෙත ৳ 14.29039162 1KAS සිට NGNවෙත ₦ 188.0624 1KAS සිට UAHවෙත ₴ 4.8778685 1KAS සිට VESවෙත Bs 10.813588 1KAS සිට PKRවෙත Rs 33.12719176 1KAS සිට KZTවෙත ₸ 60.06007822 1KAS සිට THBවෙත ฿ 3.91639948 1KAS සිට TWDවෙත NT$ 3.54732702 1KAS සිට AEDවෙත د.إ 0.43136813 1KAS සිට CHFවෙත Fr 0.09755737 1KAS සිට HKDවෙත HK$ 0.9168042 1KAS සිට MADවෙත .د.م 1.09193731 1KAS සිට MXNවෙත $ 2.27320426

Kaspa සම්පත්

Kaspa පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kaspa පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kaspa (KAS) හි මිල කීයද? Kaspa (KAS)හි සජීවී මිල 0.117539 USD වේ. Kaspa (KAS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kaspa හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.08B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KASහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.117539 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kaspa (KAS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kaspa (KAS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 26.17B USD වේ. Kaspa (KAS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kaspa (KAS) හි ඉහළම මිල 0.207914 USD වේ. Kaspa (KAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kaspa (KAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 27.68M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

