ණය පටිපාටි
ණය අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න
ලැබුණු ණය
පොලිය සමඟ ණය ආපසු ගෙවන්න
ඇපකර වත්කම් ආපසු දෙන්න
නිතර අසන ප්‍රශ්න (FAQ)
Q1. MEXC ණය සඳහා අවශ්‍යතා මොනවාද?

ඔබ MEXC හි ලියාපදිංචි පරිශීලකයෙකු වී ඔබේ තත්කාල ගිණුමේ ඇපකර වත්කම් ඇති තාක්, ඔබට ණය ගැනීම දිගටම කරගෙන යා හැක.

Q2. පොලී ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

පද්ධතිය දෛනික පදනමින් පොලී ගණනය කරන අතර දින 1 කට අඩු කාලයක් දින 1ක් ලෙස ගණනය කරමින්, එය ණයෙහි සැබෑ කාල සීමාව මත පදනම්ව අය කරයි. සටහන: පොලී ගණනය කරනු ලබන්නේ ණය ගන්නා අවස්ථාවේදී ප්‍රදර්ශනය වන පොලී අනුපාතිකය අනුවය. සූත්‍රය: පොලීය = ණයට ගත් ප්‍රමාණය × දෛනික පොලී අනුපාතය.

Q3. කලින් පූර්ණ හෝ අර්ධ ආපසු ගෙවීමක් කළ හැකිද?

අර්ධ ආපසු ගෙවීමට සහය නොදක්වයි. කලින් ආපසු ගෙවීමට ඉඩ සලසන වත්කම් සඳහා, විස්තර ලබා ගැනීමට නිශ්චිත නීති බලන්න.

Q4. වටිනාකමට-ණය අනුපාතය (LTV) යනු කුමක්ද?

වටිනාකමට-ණය අනුපාතය (LTV) යනු නොපියවූ වත්කම් වටිනාකම සහ ඇපකර වටිනාකම අතර අනුපාතයයි. නිශ්චිත ගණනය කිරීමේ සූත්‍රය පහත පරිදි වේ:
LTV = නොපියවූ මුල් මුදල සහ පොලීය / ඇපකර වටිනාකම
නොපියවූ මුල් මුදල සහ පොලිය = (නොපියවූ මුල් මුදල + නොපියවූ පොලිය + නොපියවූ කල් ඉකුත් වූ පොලිය)