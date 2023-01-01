ඔබ MEXC හි ලියාපදිංචි පරිශීලකයෙකු වී ඔබේ තත්කාල ගිණුමේ ඇපකර වත්කම් ඇති තාක්, ඔබට ණය ගැනීම දිගටම කරගෙන යා හැක.
පද්ධතිය දෛනික පදනමින් පොලී ගණනය කරන අතර දින 1 කට අඩු කාලයක් දින 1ක් ලෙස ගණනය කරමින්, එය ණයෙහි සැබෑ කාල සීමාව මත පදනම්ව අය කරයි. සටහන: පොලී ගණනය කරනු ලබන්නේ ණය ගන්නා අවස්ථාවේදී ප්රදර්ශනය වන පොලී අනුපාතිකය අනුවය. සූත්රය: පොලීය = ණයට ගත් ප්රමාණය × දෛනික පොලී අනුපාතය.
අර්ධ ආපසු ගෙවීමට සහය නොදක්වයි. කලින් ආපසු ගෙවීමට ඉඩ සලසන වත්කම් සඳහා, විස්තර ලබා ගැනීමට නිශ්චිත නීති බලන්න.
වටිනාකමට-ණය අනුපාතය (LTV) යනු නොපියවූ වත්කම් වටිනාකම සහ ඇපකර වටිනාකම අතර අනුපාතයයි. නිශ්චිත ගණනය කිරීමේ සූත්රය පහත පරිදි වේ:
LTV = නොපියවූ මුල් මුදල සහ පොලීය / ඇපකර වටිනාකම
නොපියවූ මුල් මුදල සහ පොලිය = (නොපියවූ මුල් මුදල + නොපියවූ පොලිය + නොපියවූ කල් ඉකුත් වූ පොලිය)