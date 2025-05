THORChain (RUNE) යනු කුමක්ද

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

MEXC වෙතින් THORChain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ THORChain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RUNE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ THORChain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ THORChain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

THORChain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ THORChain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RUNE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ THORChainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

THORChain මිල ඉතිහාසය

RUNEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RUNEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ THORChain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

THORChain (RUNE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

THORChain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් THORChain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1RUNE සිට VNDවෙත ₫ 48,179.439 1RUNE සිට AUDවෙත A$ 2.91245 1RUNE සිට GBPවෙත £ 1.40925 1RUNE සිට EURවෙත € 1.67231 1RUNE සිට USDවෙත $ 1.879 1RUNE සිට MYRවෙත RM 8.04212 1RUNE සිට TRYවෙත ₺ 72.79246 1RUNE සිට JPYවෙත ¥ 273.73272 1RUNE සිට RUBවෙත ₽ 151.01523 1RUNE සිට INRවෙත ₹ 160.71087 1RUNE සිට IDRවෙත Rp 30,803.27376 1RUNE සිට KRWවෙත ₩ 2,616.97725 1RUNE සිට PHPවෙත ₱ 104.8482 1RUNE සිට EGPවෙත £E. 94.57007 1RUNE සිට BRLවෙත R$ 10.57877 1RUNE සිට CADවෙත C$ 2.61181 1RUNE සිට BDTවෙත ৳ 227.86633 1RUNE සිට NGNවෙත ₦ 3,006.4 1RUNE සිට UAHවෙත ₴ 77.90334 1RUNE සිට VESවෙත Bs 172.868 1RUNE සිට PKRවෙත Rs 527.94263 1RUNE සිට KZTවෙත ₸ 959.15434 1RUNE සිට THBවෙත ฿ 62.70223 1RUNE සිට TWDවෙත NT$ 56.65185 1RUNE සිට AEDවෙත د.إ 6.89593 1RUNE සිට CHFවෙත Fr 1.55957 1RUNE සිට HKDවෙත HK$ 14.6562 1RUNE සිට MADවෙත .د.م 17.53107 1RUNE සිට MXNවෙත $ 36.39623

THORChain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: THORChain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද THORChain (RUNE) හි මිල කීයද? THORChain (RUNE)හි සජීවී මිල 1.879 USD වේ. THORChain (RUNE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? THORChain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 660.51M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RUNEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.879 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. THORChain (RUNE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? THORChain (RUNE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 351.52M USD වේ. THORChain (RUNE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, THORChain (RUNE) හි ඉහළම මිල 11.482 USD වේ. THORChain (RUNE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? THORChain (RUNE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 9.02M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

