Particle Network (PARTI) යනු කුමක්ද

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

MEXC වෙතින් Particle Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Particle Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PARTI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Particle Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Particle Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Particle Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Particle Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PARTI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Particle Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Particle Network මිල ඉතිහාසය

PARTIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PARTIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Particle Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Particle Network (PARTI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Particle Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Particle Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PARTI දේශීය මුදල් වෙත

1PARTI සිට VNDවෙත ₫ 8,661.5298 1PARTI සිට AUDවෙත A$ 0.52359 1PARTI සිට GBPවෙත £ 0.25335 1PARTI සිට EURවෙත € 0.300642 1PARTI සිට USDවෙත $ 0.3378 1PARTI සිට MYRවෙත RM 1.445784 1PARTI සිට TRYවෙත ₺ 13.086372 1PARTI සිට JPYවෙත ¥ 49.176924 1PARTI සිට RUBවෙත ₽ 27.148986 1PARTI සිට INRවෙත ₹ 28.905546 1PARTI සිට IDRවෙත Rp 5,537.704032 1PARTI සිට KRWවෙත ₩ 469.818996 1PARTI සිට PHPවෙත ₱ 18.842484 1PARTI සිට EGPවෙත £E. 17.021742 1PARTI සිට BRLවෙත R$ 1.901814 1PARTI සිට CADවෙත C$ 0.469542 1PARTI සිට BDTවෙත ৳ 40.965006 1PARTI සිට NGNවෙත ₦ 540.48 1PARTI සිට UAHවෙත ₴ 14.005188 1PARTI සිට VESවෙත Bs 31.0776 1PARTI සිට PKRවෙත Rs 94.911666 1PARTI සිට KZTවෙත ₸ 172.433388 1PARTI සිට THBවෙත ฿ 11.26563 1PARTI සිට TWDවෙත NT$ 10.188048 1PARTI සිට AEDවෙත د.إ 1.239726 1PARTI සිට CHFවෙත Fr 0.280374 1PARTI සිට HKDවෙත HK$ 2.63484 1PARTI සිට MADවෙත .د.م 3.151674 1PARTI සිට MXNවෙත $ 6.543186

Particle Network සම්පත්

Particle Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Particle Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Particle Network (PARTI) හි මිල කීයද? Particle Network (PARTI)හි සජීවී මිල 0.3378 USD වේ. Particle Network (PARTI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Particle Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 78.71M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PARTIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3378 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Particle Network (PARTI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Particle Network (PARTI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 233.00M USD වේ. Particle Network (PARTI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Particle Network (PARTI) හි ඉහළම මිල 0.433 USD වේ. Particle Network (PARTI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Particle Network (PARTI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.64M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.