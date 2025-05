Monero (XMR) යනු කුමක්ද

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

MEXC වෙතින් Monero ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Monero මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Monero,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XMR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Moneroමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Monero මිල ඉතිහාසය

XMRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XMRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Monero මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Monero (XMR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Monero මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Monero MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XMR දේශීය මුදල් වෙත

1XMR සිට VNDවෙත ₫ 8,831,529.63 1XMR සිට AUDවෙත A$ 533.8665 1XMR සිට GBPවෙත £ 258.3225 1XMR සිට EURවෙත € 306.5427 1XMR සිට USDවෙත $ 344.43 1XMR සිට MYRවෙත RM 1,474.1604 1XMR සිට TRYවෙත ₺ 13,339.7739 1XMR සිට JPYවෙත ¥ 50,242.0041 1XMR සිට RUBවෙත ₽ 27,674.9505 1XMR සිට INRවෙත ₹ 29,455.6536 1XMR සිට IDRවෙත Rp 5,740,497.7038 1XMR සිට KRWවෙත ₩ 481,719.798 1XMR සිට PHPවෙත ₱ 19,208.8611 1XMR සිට EGPවෙත £E. 17,273.1645 1XMR සිට BRLවෙත R$ 1,939.1409 1XMR සිට CADවෙත C$ 478.7577 1XMR සිට BDTවෙත ৳ 41,769.0261 1XMR සිට NGNවෙත ₦ 551,088 1XMR සිට UAHවෙත ₴ 14,280.0678 1XMR සිට VESවෙත Bs 31,687.56 1XMR සිට PKRවෙත Rs 96,774.4971 1XMR සිට KZTවෙත ₸ 175,817.7378 1XMR සිට THBවෙත ฿ 11,497.0734 1XMR සිට TWDවෙත NT$ 10,391.4531 1XMR සිට AEDවෙත د.إ 1,264.0581 1XMR සිට CHFවෙත Fr 285.8769 1XMR සිට HKDවෙත HK$ 2,686.554 1XMR සිට MADවෙත .د.م 3,213.5319 1XMR සිට MXNවෙත $ 6,678.4977

Monero සම්පත්

Monero පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Monero පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Monero (XMR) හි මිල කීයද? Monero (XMR)හි සජීවී මිල 344.43 USD වේ. Monero (XMR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Monero හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.35B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XMRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 344.43 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Monero (XMR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Monero (XMR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 18.45M USD වේ. Monero (XMR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Monero (XMR) හි ඉහළම මිල 518.22 USD වේ. Monero (XMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Monero (XMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.86M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

