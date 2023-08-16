වෙළෙන්දා තෝරන්න
සමස්ත ශ්රේණිගත කිරීම්, ROI සහ වෙනත් නිර්ණායක මත පදනම්ව ඉහළම ක්රියාකාරී වෙළෙන්දන් තෝරන්න.
පිටපත් වෙළඳ පරාමිති සකසන්න
පිහිටුමක් විවෘත කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරන විට පිටපත් වෙළඳ ප්රකාරය, ආන්තිකය සහ ඇණවුම් සිදු කිරීමේ ක්රමය ආදී පිටපත් වෙළඳාමට සහ අවදානම් පාලනයට අදාළ පරාමිති සකසන්න.
විවෘත කිරීමට/වැසීමට අනුගමනය කරන්න
පිටපත් වෙළඳ පරාමිති සැකසූ පසු, පද්ධතිය තථ්ය කාලීනව වෙළෙන්දාගේ විවෘත සහ වැසූ සංඥා නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, ඒ ඔබ වෙනුවෙන් පිහිටුම් ස්වයංක්රීයව විවෘත කිරීම සහ වසා දැමීම සිදු කරමිනි.