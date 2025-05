DOGE (DOGE) යනු කුමක්ද

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

MEXC වෙතින් DOGE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ DOGE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



DOGE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ DOGE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DOGE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ DOGEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

DOGE මිල ඉතිහාසය

DOGEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DOGEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ DOGE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

DOGE (DOGE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

DOGE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් DOGE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DOGE දේශීය මුදල් වෙත

1DOGE සිට VNDවෙත ₫ 5,943.84021 1DOGE සිට AUDවෙත A$ 0.3593055 1DOGE සිට GBPවෙත £ 0.1738575 1DOGE සිට EURවෙත € 0.2063109 1DOGE සිට USDවෙත $ 0.23181 1DOGE සිට MYRවෙත RM 0.9921468 1DOGE සිට TRYවෙත ₺ 8.9872737 1DOGE සිට JPYවෙත ¥ 33.8349876 1DOGE සිට RUBවෙත ₽ 18.6305697 1DOGE සිට INRවෙත ₹ 19.8498903 1DOGE සිට IDRවෙත Rp 3,863.4984546 1DOGE සිට KRWවෙත ₩ 324.6638136 1DOGE සිට PHPවෙත ₱ 12.9210894 1DOGE සිට EGPවෙත £E. 11.6785878 1DOGE සිට BRLවෙත R$ 1.3050903 1DOGE සිට CADවෙත C$ 0.3222159 1DOGE සිට BDTවෙත ৳ 28.1115987 1DOGE සිට NGNවෙත ₦ 370.896 1DOGE සිට UAHවෙත ₴ 9.6108426 1DOGE සිට VESවෙත Bs 21.32652 1DOGE සිට PKRවෙත Rs 65.1316557 1DOGE සිට KZTවෙත ₸ 118.3297326 1DOGE සිට THBවෙත ฿ 7.7447721 1DOGE සිට TWDවෙත NT$ 6.9983439 1DOGE සිට AEDවෙත د.إ 0.8507427 1DOGE සිට CHFවෙත Fr 0.1924023 1DOGE සිට HKDවෙත HK$ 1.808118 1DOGE සිට MADවෙත .د.م 2.1627873 1DOGE සිට MXNවෙත $ 4.4924778

DOGE සම්පත්

DOGE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DOGE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද DOGE (DOGE) හි මිල කීයද? DOGE (DOGE)හි සජීවී මිල 0.23181 USD වේ. DOGE (DOGE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? DOGE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 34.60B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DOGEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.23181 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. DOGE (DOGE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? DOGE (DOGE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 149.27B USD වේ. DOGE (DOGE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, DOGE (DOGE) හි ඉහළම මිල 0.74 USD වේ. DOGE (DOGE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? DOGE (DOGE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 96.61M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

