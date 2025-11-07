හුවමාරුවDEX+
සජීවී XL1 සඳහා අද මිල 0.0007396 USD කි. XL1 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XL1 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

XL1 ගැන වැඩි විස්තර

XL1 මිල තොරතුරු

XL1 යනු කුමක්ද

XL1 ධවල පත්‍රිකාව

XL1 නිල වෙබ් අඩවිය

XL1 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XL1 මිල පුරෝකථනය

XL1 ඉතිහාසය

XL1 මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

XL1-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

XL1 තත්කාල ගනුදෙනු

XL1 ලාංඡනය

XL1 මිල(XL1)

1 XL1 සිට USD සජීවී මිල:

$0.0007396
-0.52%1D
USD
XL1 (XL1) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:03:56 (UTC+8)

XL1 (XL1) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0007274
පැය 24 පහළ
$ 0.0009129
24H ඉහළ

$ 0.0007274
$ 0.0009129
$ 0.003549262214266047
$ 0.000727761541964388
0.00%

-0.52%

-9.45%

-9.45%

XL1 (XL1) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0007396. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0007274 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0009129 ක උපරිම අගයක් අතර XL1 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XL1හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.003549262214266047 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000727761541964388 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XL1 පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -0.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

XL1 (XL1) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1460

$ 4.24M
$ 6.11K
$ 28.10M
5.74B
--
38,000,000,000
ETH

XL1 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.24M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 6.11K වේ. මුළු සැපයුම 5.74B සමඟින් XL1 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 38000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 28.10M කි.

XL1 (XL1) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා XL1හි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000003866-0.52%
දින 30 යි$ -0.0002997-28.84%
දින 60 යි$ +0.0002396+47.92%
දින 90 යි$ +0.0002396+47.92%
XL1 අද මිල වෙනස

අද, XL1 එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.000003866 (-0.52%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

XL1 දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0002997 (-28.84%) කින් ඉහළ ගියේය.

XL1 දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, XL1 එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.0002396 (+47.92%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

XL1 දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.0002396 (+47.92%), කින් චලනය විය.

XL1 (XL1) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් XL1 මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

XL1 (XL1) යනු කුමක්ද

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

MEXC වෙතින් XL1 ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ XL1 ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XL1 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ XL1 ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ XL1 මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

XL1 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ XL1 (XL1) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ XL1 (XL1) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? XL1 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් XL1 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

XL1 (XL1) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XL1XL1 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XL1 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

XL1 (XL1) මිලදී ගන්නා ආකාරය

XL1 මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් XL1 MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XL1 දේශීය මුදල් වෙත

1 XL1(XL1) සිට VND
19.462574
A$0.001138984
0.000562096
0.000636056
$0.0007396
RM0.003084132
0.03121112
¥0.1131588
ARS$1.073433252
0.060085104
0.065609916
Rp12.326661736
0.04371036
￡E.0.034975684
R$0.00395686
C$0.001042836
0.090112864
1.062642488
$2.833710836
R.0.012846852
0.031070596
T.Sh.1.82167178
Bs0.1686288
$0.6974428
Rs0.207687076
0.388645008
฿0.023948248
NT$0.022905412
د.إ0.002714332
Fr0.00059168
HK$0.005746692
֏0.28282304
.د.م0.006900468
$0.013726976
ريال0.0027735
Br0.113817044
KSh0.095548924
د.أ0.0005243764
0.002721728
лв0.00325424
kr0.007077972
лв0.001249924
Ft0.247684644
0.015612956
د.ك0.0002263176
0.002411096
Bs0.00510324
0.00125732
SM0.006819112
0.002004316
Kz0.677909964
.د.ب0.0002788292
$0.0007396
kr0.004785212
L0.019481064
0.03394764
$0.01283206
kr0.00754392
$0.001309092
B/.0.0007396
K0.00310632
ر.ق0.002692144
дин.0.075158152
soʻm8.804760496
L0.0619415
ƒ0.001323884
ƒ0.00133128
$0.0014792
KM0.001249924
Fr2.1751636
$0.00096148
$0.0007396
$0.11844694
2.9822521
Fr0.310632
16.078260548
රු0.2252082
L0.012639764
Ar3.3315282
P0.005909404
0.01138984
MK1.27958196
MT0.04729742
रु0.10480132
5.2452432
Fr1.0716804
$0.006086908
0.010990456
$0.0284746
$0.006456708
L0.012817268
m0.002595996
د.ت0.00218182
$0.004999696
Sh2.5856416
Fr0.4200928
$0.00199692
Fr0.4200928
Fr0.0761788
P0.009932828
$0.0014792
$0.070883264
Fr0.1309092
$0.047563676
د.ج0.096503008
$0.001686288
Fr6.430822
Q0.005665336
$0.154694736
kr0.0931896

XL1 සම්පත්

XL1 පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල XL1 වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: XL1 පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

XL1 (XL1) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද XL1 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0007396 USD වේ.
XL1 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
XL1 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0007396 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
XL1 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
XL1 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.24M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
XL1 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
XL1 හි සංසරණ සැපයුම 5.74B USD වේ.
XL1 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.003549262214266047 USD ක ATH මිලක් XL1 අත්කර ගති.
XL1 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000727761541964388 USD ක ATL මිලක් XL1 අත්කර ගති.
XL1 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
XL1 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 6.11K USD වේ.
මේ වසර තුලදී XL1 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව XL1 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා XL1 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:03:56 (UTC+8)

XL1 (XL1) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

